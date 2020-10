Hund hält Besitzer zum Narren – mit dieser cleveren Methode

Dieser Hund ist echt mit allen Wassern gewaschen – und das nicht bloß sprichwörtlich. „Blue“ weiß ganz genau, wie er Ärger von seinem Herrchen und seinem Frauchen aus dem Weg gehen kann. Gar nicht so leicht, ihn da vernünftig zu erziehen und zu trainieren...

Der Husky hat sich dafür einen ganz speziellen Fluchtplan zusammengelegt. Und der ist wirklich einmalig. Das Magazin „The Dodo“ hat mit der Halterin Emma Klapper über den frechen Hund gesprochen.

Der Hund weiß ganz genau, wo er sich hinflüchten kann, wenn es mal Ärger gibt. (Symbolbild) Foto: imago images / McPHOTO

Hund mit kurioser Flucht vor Ärger

„Er ist ein liebevoller, schelmischer, verrückter Hund, der unglaublich klug ist. Er liebt es, sich in Schwierigkeiten zu bringen und unsere Geduld auf die Probe zu stellen“, so Klapper dem Magazin gegenüber.

Entsprechend häufig kommt es verständlicherweise zu kleineren Schimpf-Tiraden dem Hund gegenüber. Doch der weiß inzwischen ganz genau, wie er dem Zorn seiner Besitzer entkommen kann. Davon hat Klapper sogar ein Video aufgenommen!

Darauf hört man deutlich, wie Blues Herrchen schimpft: „Blue, hast du wieder auf das Pool-Deck gemacht? Komm her!“ Doch der Husky denkt gar nicht daran. Langsam bewegt er sich auf den Pool zu, klettert die Stufen herunter – und schwimmt ans hintere Ende des Schwimmbeckens.

Video zeigt Pool-Sprung

Sein Herrchen steht verdutzt am Wasser und weiß nicht so recht wohin mit seiner Wut. Der Hund weiß offenbar ganz genau, dass die Besitzer wenig Lust haben, angezogen hinterherzuspringen. Er schwimmt sich regelrecht in Sicherheit.

„Er bleibt dann so lange in der Ecke des Pools, bis wir unseren Außenbereich verlassen oder von etwas anderem abgelenkt werden“, so Blues Besitzerin. Doch den Hund abgeben, das kommt für sie nicht in Frage. Bei so einem süßen Blick allerdings auch völlig verständlich.

„The Dodo“ gegenüber erzählt Emma Klapper, dass sie den Sprung ins kalte Nass doch irgendwie auch ganz süß finde. Er sei einfach zu clever, sie würden ihn aber gegen keinen anderen Hund auf der Welt austauschen. (dav)