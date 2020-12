Hund: Golden Retriever an Zaun festgebunden – neben ihm liegt diese herzzerreißende Nachricht

Eigentlich sollte man meinen, dass Nichts zwischen einen Hund und sein Herrchen kommen kann.

Doch in diesem traurigen Fall war es ganz anders. Der Hunde-Halter entschied sich schweren Herzens dazu, seinen Golden Retriever an einem Zaun festzubinden und mit einem Zettel zurückzulassen.

Hund: Golden Retriever einfach ausgesetzt

Wie die „DailyMail“ berichtet, wurde der Hund am 22. November 2020 in Mexiko gefunden. Er wurde ohne Wasser oder Fressen an einem Zaun neben einer Parkbank angebunden. Neben dem Hund lang ein Zettel mit einer herzzerreißenden Nachricht. Der Zettel war mit einem Stein beschwert, damit er nicht wegfliegt.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Der Hund wollte zuerst keine Menschen an sich ranlassen. Er schnappte sogar nach einigen.

Hund: Herzzerreißende Nachricht vom Besitzer

Die Nachricht gab unter anderem Aufschluss darüber, warum der Hund überhaupt ausgesetzt worden war. An mangelnder Liebe seines ehemaligen Besitzers lag es demnach nicht. „Hallo, bitte adoptieren Sie mich: Bitte adoptieren Sie mich: Max. Bitte, ich bitte Sie, diesen süßen Hund zu adoptieren und sich gut um ihn zu kümmern“, begann die Nachricht.

„Es tut sehr weh, meinen Hund hier zu lassen, aber ich habe mich entschieden, ihn hier zu lassen, weil meine Familie ihn misshandelt hat, und es würde mir immer wehtun, ihn in diesem Zustand zu sehen“, hieß es weiter. Außerdem wurden die Leser daran erinnert den Stein auf der Nachricht zu belassen, damit sie noch weitere Menschen lesen können. Anscheinend hatte der Hund Glück im Unglück.

Hund: Der Golden Retriever wollte niemanden an sich ranlassen

Die Besitzerin des Tierheims „Mascotas Coyoacán“ berichtete gegenüber „DailyMail“, dass der Hund sich nicht einfach habe retten lassen wollen und mehrfach versucht habe, sie zu beißen. Mit Futter und Wasser habe sie aber sein Vertrauen gewinnen können. Auch ihn in ein Auto zu bekommen, sei nicht leicht gewesen.

Hund: Mittlerweile wurde der Hund gerettet. Foto: imago images / agefotostock

Letztendlich sei er aber mitgekommen. Nun würden sie daran arbeiten, dass er wieder mehr Vertrauen zu Menschen gewinne. Außerdem müsse er einige medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen. Immerhin: eine Familie, die ihn adoptieren möchte, hat sich bereits gefunden. (gb)