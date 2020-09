Hund: Golden Retriever erblindet plötzlich – dann hat seine Besitzerin diese Idee

am 24.09.2020 um 20:55

Traurige Geschichte! Ein Hund verlor mit elf Jahren sein Augenlicht. Doch seine Besitzerin hatte eine tolle Idee, um dem Hund zu helfen.

Der Golden Retriever Tao erblindete plötzlich. Grund dafür war ein Glaukom, Grüner Star, berichtet die „Daily Mail“. Die Augenflüssigkeit konnte so nicht abfließen.

Hund bekommt besonderes Geschenk

Besitzerin Melanie Jackson aus Somerset in Großbritannien erklärt: „Es ging alles so schnell, morgens ging es ihm gut, aber abends schüttelte er den Kopf, was darauf hindeutete, dass er Schmerzen hatte. Fünf Stunden später war er blind und sein Auge wurde entfernt!“

Dann sagte der Tierarzt, dass dem Hund auch das zweite Auge entfernt werden müsse. Einige Wochen konnte Melanie die OP noch hinauszögern. Mithilfe von Augentropfen konnte sie den Druck kontrollieren.

Im Januar wurde Hund Tao dann das zweite Auge herausoperiert. Melanie brachte ihm neue Befehle bei, damit er in der neuen Welt ohne Licht zurechtzukommen wird. Obwohl er glücklich war und von der Leine gehen konnte, sagte Melanie, dass noch immer etwas fehlte.

„Ich hatte einfach das Gefühl, dass er einen Kumpel brauchte, der ihm hilft und mit ihm spielt, jetzt, wo er nicht mehr sehen kann.“

Hund bekommt eigenen Blinden-Hund

Dann kam sie auf eine tolle Idee: Tao soll einen Gefährten bekommen. Deswegen hat sie einen kleinen Golden Retriever Welpen adoptiert. Oko war acht Wochen alt, als er zu Hund Tao kam.

„Tao folgt ihm über die Felder und sie schlafen nebeneinander. Wir sind gerade dabei, Tao darauf zu trainieren, Oko zu folgen, damit er keiner Gefahr in die Quere kommt“, berichtet Melanie gegenüber der „Daily Mail“.

Nun hat Tao seinen eigenen Blinden-Hund, der ihn bis zu seinem Lebensende begleiten wird.

Ebenfalls interessant: Hunde-Experte Martin Rütter gibt wichtige Tipps. Das müssen Halter auf jeden Fall beachten.