Hund: Geschäftsmann kommt heim – zum Glück filmt die Kamera dann, was er mit seinem Tier anstellt

Haustiere freuen sich auf nichts mehr, als wenn ihr Herrchen nach Hause kommt und sich liebevoll um sie kümmert. Als ein Geschäftsmann im US-amerikanischen Kalifornien heimkam, war es mit der Freude bei seinem Hund allerdings schnell vorbei.

Zum Glück filmte eine Überwachungskamera, was der Mann mit seinem Tier anstellte. Die Aufnahmen zeigen Erschreckendes.

Hund: Geschäftsmann kommt heim und attackiert Tier

Der Mann kam an seiner Wohnung in einem Luxus-Eigentumsgebäude an, dann traf er auf seinen Hund. Der vier Monate alte Welpe erwartete sein Herrchen bereits, doch dieser freute sich offenbar wenig darüber, sein Tier zu sehen.

Der Geschäftsmann attackierte seinen wehrlosen Hund nämlich brutal. Zunächst packte er das Tier am Hals, zog es hoch, trug es durch die Gegend und schlug das Tier noch. Dann lief der Mann mit dem kleinen Vierbeiner aus dem Bild der Kamera.

Ein Hausmeister des Gebäudes wurde auf den brutalen Vorfall aufmerksam. Gegenüber der britischen „Dailymail“ berichtet er: „Ich habe den Hund schreien hören. Und als ich in die Kamera sah, habe ich gesehen, wie er den Hund geschlagen hat.“

Schockiert über den Vorfall habe er den Mann angerufen und ihm mitgeteilt, dass eine Kamera die Attacke auf den Hund gefilmt habe. Nun werde er das Gebäudemanagement in einem Bericht über den brutalen Angriff in Kenntnis setzen werde, so seine Worte.

Die Reaktion des Hundebesitzers: „Er wurde wütend und legte dann auf“, sagt der Hausmeister. Weiter erzählt er: „Er (der Geschäftsmann) entschuldigte sich am nächsten Tag, aber ich glaubte nicht, dass es eine aufrichtige Entschuldigung war.“

Mehr News zu Hund:

Der „Dailymail“ schildert der Hausmeister anschließend: „Er war sehr verärgert. Er hat den Hund gewürgt und geschlagen. Er hat sogar den armen Hund gegen die Wand geschlagen.“

Hundebesitzer redet Vorfall klein

Der Geschäftsmann sagt hingegen: „Ich finde es sehr bedauerlich, dass dies auf Ihren Schreibtisch gestoßen ist. Ich weiß nicht einmal genau, was ich sagen soll, aber ich werde Folgendes sagen: (Der Hausmeister) rief mich am Abend dieser Interaktion mit meinem Hund an, und das war um neun Uhr nachts, und er versuchte, Geld von mir zu erpressen, damit er würde es dem Gebäude nicht melden.“

Weiter meinte der Hundebesitzer: „Es ist nichts Illegales an dem, was ich getan habe - ich sagte, wenn Sie das dem Gebäudemanagement erzählen müssen, sagen Sie es dem Gebäudemanagement.“

Tatsächlich soll das Gebäudemanagement den Vorfall nicht ernst genommen haben, wie der Hausmeister weiter erzählt. „Mein Chef hat mir ins Gesicht gelacht. Ich nahm mir am nächsten Tag frei. Ich hatte das Gefühl, dass sie zumindest die Polizei hätten rufen sollen“, meinte er noch.

Geschäftsmanagement verurteilt Verhalten

Das Gebäudemanagement erklärte indes gegenüber der „Dailymail“: „Das offensichtliche Verhalten des Eigentümers der Einheit war abscheulich und völlig inakzeptabel. Das Gebäudemanagement steht hinter unserem Mitarbeiter und wir haben schnell Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Kontaktaufnahme mit der Tierkontrolle und der Anweisung an den Bewohner, den Kontakt mit unserem Mitarbeiter einzustellen. Wir prüfen weiterhin andere Maßnahmen, die mit unserem Anwalt ergriffen werden können.“ (nk)