Hund gerät in große Gefahr – wie ein Nachbar reagiert, ist unfassbar: „Eine Legende“

Der Alptraum von jedem, der einen Hund hat! Das eigene Haus gerät in Brand und der geliebte Hund sitzt noch drin. So geschehen auch am vergangenen Dienstag in Queensland in Australien. Wie ein Nachbar reagierte, ist einfach unfassbar.

Das Feuer brach in der Garage aus, die Flammen breiteten sich weiter aus, sodass es auch im Haus selbst brannte. Innen drin: Hund Sid, wie „Mail Online“ berichtet.

Hund schlief tief und fest

Die Besitzer des Tieres waren gerade bei der Arbeit, konnten also den tauben Hund nicht aus den Flammen befreien. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Einer davon bemerkte, dass der Hund im unteren Stockwerk des Hauses fest schlief.

Der Hund war taub. (Archivbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Dann traf er eine unfassbare Entscheidung. Der Mann kämpfte sich durch die Flammen und Rauchwolken, um Hund Sid aus dem brennenden Haus zu retten und ihn in Sicherheit zu bringen. Er riskierte sein Leben für den Vierbeiner.

Eine Nachbarin schoss ein Foto von seiner Heldentat, das landete auf der Plattform Reddit. Es zeigt den Mann mit Hund Sid auf den Armen. Im Hintergrund ist das brennende Haus zu sehen.

„Ich werde diese Freundlichkeit niemals vergessen, solange ich lebe. Unser Nachbar, den wir eigentlich nur gut genug kennen, um ihm in der Einfahrt zuzuwinken, brach in unser brennendes Haus ein, um Sid zu retten“, schrieb der Hausbesitzer.

Hund: Besitzer fordert Tapferkeitsorden

Weiter erklärte er: „Nicht seinen Hund, unseren Hund. Er riskierte sein Leben für den alten, tauben Hund eines praktisch Fremden, der in meinem Nähzimmer neben der brennenden Garage selig schlief. Der Raum war glühend heiß und voller Rauch. Aber er hat ihn bekommen.“

Auch fragte er, ob man den Nachbarn nicht für einen Tapferkeitsorden nominieren könnte. „Was für ein gutherziger Mensch, er verdient definitiv eine Auszeichnung oder eine Art von Anerkennung“, kommentierte eine Person.

Ein anderer schrieb: „Das ist der lässige Spaziergang einer Legende, die sich einen Dreck um die brennende Garage neben ihm schert.“

Etwa 30 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Haus und Garage wurden laut „Mail Online“ stark beschädigt. Doch das Wichtigste wurde gerettet: Hund Sid. Seinem persönlichen Helden sei Dank. (ldi)