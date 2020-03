Foto: Screenshot Faceook Hunde in Not Ostbelgien VoG / imago images / Rene Traut; Montage DER WESTEN

Hund: Spaziergängerin macht Horror-Fund – unfassbar, was dem Tier angetan wurde

Solltest du einen Hund haben und Tierquälerei nicht verkraften können, ist diese schreckliche Geschichte wahrscheinlich nichts für dich. Denn was diesem Hund in Belgien angetan wurde, ist grausam, abscheulich und einfach schockierend.

Wie der Belgische Rundfunk berichtet, hat eine Spaziergängerin in Honsfeld im Osten Belgiens vergangene Woche einen Hund im Schnee entdeckt. Das Schlimme: Der Hund wurde geköpft.

Foto von Hund schockiert

Der Kopf des Tieres wurde vor Ort nicht gefunden. Bei der grausamen Tat wurde der jungen Appenzeller-Mischlingshündin mit einem glatten Schnitt der Kopf abgetrennt.

In der Facebook-Gruppe „Hunde in Not Ostbelgien VoG“ wurde ein Foto der Hündin veröffentlicht. Es zeigt das Tier mit angewinkelten Beinen im Schnee liegend. Aus Rücksicht wurde die Stelle des Halses geschwärzt.

Kennst du diesen Hund? Dann melde dich bei der Polizei. Foto: Screenshot Faceook Hunde in Not Ostbelgien VoG

Die Nutzer der Gruppe sind außer sich. Ihre Fassungslosigkeit schreiben sie unter dem Post nieder.

--------------

Mehr zum Thema Hund:

Hund: 19-Jährige geht mit Welpen spazieren und wird brutal verprügelt – dann kommt es noch schlimmer...

Hund: Wie gefährlich ist das Coronavirus für mein Tier?

Hund: „Pfui Deibel!“ – deshalb wollen Hundehalter die Urlaubsinsel Norderney jetzt meiden

--------------

Hier einige Kommentare:

„Abschaum der Menschheit.“

„Wer tut nur so etwas? Der Mensch ist oft so grausam und ohne Würde!“

„Wer ist bitte so krank im Kopf sowas zutun?! Ich hoffe, man findet dich! Psychopath!“

„Ich kann das Foto nicht mal richtig ansehen!!! Scheußlich, schrecklich, grausam.“

„Hoffe, diese Bestie wird gefunden und bestraft!!! “

+++ Coronavirus: Irre Panik-Attacke an Flughafen ++ Deutscher Fußball-Fan war infiziert beim Spiel +++

Der Hund trug keinen Chip im Körper. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Vierbeiners. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Vith unter Telefon 080-29 14 10 oder in Büllingen unter Telefon 080-291462 zu melden. (ldi/dpa)