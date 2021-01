Hund: Besitzer bemerkt beim Gassigehen etwas Gefährliches – dann zählt jede Sekunde

Den Gassigang mit seinem Hund hatte sich ein Mann aus Kaiserslautern definitiv anders vorgestellt.

Als er am Freitag mit seinem Hund draußen unterwegs war, kam er gerade noch mit dem Leben davon.

Hund und Besitzer plötzlich in Lebensgefahr!

Als der Mann am Freitag in einer Grünanlage in Kaiserslautern mit seinem Hund spazieren ging, wäre es um Haaresbreite um ihn und seinen Vierbeiner geschehen.

Denn plötzlich stürzte eine rund 20 Meter hohe Linde auf die beiden Spaziergänger herab, wie „Tag24“ berichtet.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Mann rettet sich und Hund das Leben

Durch einen Sprung auf Seite konnte der Hundebesitzer Schlimmeres verhindern. Mit seiner schnellen Reaktion rettete er sich und dem Tier das Leben.

Den Gassigang werden ein Herrchen und sein Hund so schnell nicht wieder vergessen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Thomas Warnack

Bis auf ein paar Wunden, die durch Äste des Baumes und einem gewaltigen Schock blieben die beiden unverletzt. Das hätte allerdings auch anders enden können.

Mehr Themen zum Hund:

Gebiet derzeit gesperrt

Wie genau es zu diesem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar, wie „Tag24“ berichtet. Die Stadt untersucht nun, ob es sich um einen einzelnen Vorfall handelt oder ob noch mehr Bäume betroffen sein könnten und Passanten verletzen könnten.

Aufgrund der Untersuchungen ist die Grünanlage deswegen zurzeit gesperrt. (ali)