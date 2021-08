Hund: Familie bringt geliebtes Tier zum Friseur – nach der Behandlung ist er tot

Ein Besuch von Frauchen und ihrem Hund beim Hundefrisör hat sich in den USA zu einem traurigen Drama entwickelt.

Für einen Hund endete der Besuch beim Frisör mit dem Tod. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Zoonar | mathe csaba

Der Hund musste nach dem Besuch eingeschläfert werden. Für die Besitzer ist der Verlust ihres geliebten Familienmitglieds kaum zu ertragen.

Hund: Familie bringt geliebten Vierbeiner zum Friseur

Der Vorfall ereignete sich in New Jersey (USA). Die Besitzerin des Hundes brachte ihren Vierbeiner in der vergangenen Woche zu einem Hundefriseur in Mahwah. Dabei soll noch alles normal gewesen sein.

Als sie ihren Hund, Samson, wieder abholen wollte, stimmte etwas ganz und gar nicht. „Der Besitzer kam heraus und sagte: 'Ihr Hund war heiß, also haben wir ihn hierher gebracht, um ihn abzukühlen, wir haben ihn vor einen Ventilator gesetzt und ihm etwas Wasser gegeben'“, sagte Jennifer Laddy gegenüber „abc7ny.com“.

Eine Familie bringt ihren Hund zum Friseur, kurz danach ist er tot. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Addictive Stock

Hund: Vierbeiner muss in Tierklinik eingeschläfert werden

„Ich rief ihn wieder und er versuchte aufzustehen, aber seine Hinterbeine gaben nach“, berichtet sie weiter. Sofort rief die verzweifelte Frau ihren Mann an.

Hund: Ein Besuch beim Frisör endete tragisch. (Archiv) Foto: IMAGO / Addictive Stock

„Ich fand ein Handtuch, das ziemlich nahe bei ihm lag, und benutzte das Handtuch, um seine Hinterbeine hochzuziehen“, sagte Stephen Laddy. Zusammen mit ihrem Mann brachten sie den Hund zu einem Tierarzt.

Dort gab es schnell eine Diagnose. „Sie maßen seine Temperatur, die in diesem Moment 109 Grad Fahrenheit (Red.: ungefähr 42,8 Grad Celsius) betrug“, sagte Stephen. „Sie sagten sofort: Hitzschlag.“ Dem Paar wurde gesagt, dass Samsons Organe versagen und sie ihn gehen lassen müssen.

Der Hund wurde zu einem Tierarzt gebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Wie genau es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Laddys schließen sich nun einer Initiative im Bundesstaat an und fordern eine Lizenz für Hundefriseure, so „abc7ny.com“. In den sozialen Medien erhalten sie viel Unterstützung. Für Samstagmorgen ist von 9-11 Uhr eine Protestaktion vor dem Hundefriseur geplant.

