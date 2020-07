Hund: Frau wirft Vierbeiner aus Auto – doch seine Qualen gehen noch weiter

Was einem Hund in Brasilien wiederfahren ist, ist einfach traurig. (Symbolbild)

Was dieser Hund durchmachen musste, ist einfach traurig.

In Brasilien wurde der Hund von seinen Besitzern auf der Straße ausgesetzt. Ein Video zeigt den Vorfall, der einfach nur wütend macht. Nachdem die Frau den Hund aus dem Auto gestoßen hatte, bleibt er allein und verunsichert am Straßenrand zurück. Doch das Video hat eine makabere Vorgeschichte. Das berichtet das britische Magazin „The Mirror“.

Hund: Video zeigt schlimme Szene

Wie kann man nur so herzlos sein? Diese Frage schießt einem bei der Betrachtung des Videos automatisch in den Kopf. Darauf zu sehen: Ein weißes Auto stoppt am Straßenrand, zwei Hunde werden von der Rückbank auf die Straße gelassen.

Nicht nur in Brasilien, auch in Deutschland werden Tiere ausgesetzt. Rund 70.000 sind es allein in den Sommerferien. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Die Frau befiehlt dem dunklen Hund, zurück in den Wagen zu gehen. Dem Hund mit dem hellen Fell schlägt sie jedoch die Tür vor der Nase zu. Als er versucht, vorn in den Wagen zu gelangen, stößt sie ihn brutal weg. Da er seine vorderen Beine wegen einer Behinderung nicht benutzen kann, landet der Hund mit dem Gesicht auf dem Asphalt.

Einsam trottet er aus dem Bild der Kamera. Was die Kamera nicht eingefangen hat, ist beinah genauso schockierend. Denn es ist bereits das zweite Mal an diesem Tag, dass der Hund von seinen Besitzern verstoßen wird.

---------------------------------------------

Tierquälerei in Deutschland

meint das Quälen, Misshandeln oder unnötige Töten von Tieren

ist in Deutschland nach dem Tierschutzgesetz strafbar

wer vorsätzlich ein Wirbeltier ohne Grund tötet oder erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt kann mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe belegt werden

es kann ein lebenslanges Verbot verhängt werden, Tiere zu halten oder zu betreuen

handelt es sich um ein fremdes Tier, kann die Tat auch wegen Sachbeschädigung strafbar sein

---------------------------------------------

Hund zunächst noch zurück gebracht

Beim ersten Mal hatte eine Frau den Hund auf der Straße aufgelesen und zu seinen Besitzern zurückgebracht. Sie hatte angenommen, der Vierbeiner habe sich schlicht verlaufen. Doch zu Hause bleibt er nur für kurze Zeit. Dann stieg er mit seinem Frauchen ins Auto. Was danach passierte, zeigt das brutale Video.

+++ dm: Kunden sehen DAS und sind verwirrt – „Ist doch nicht wirklich...“ +++

Das sorgte auch auf Facebook für bestürzte Reaktionen. Die Nutzer schreiben:

„Unglaublich. Ohne jegliches Mitgefühl. So schlimm dass zu sehen. Tut mir in der Seele weh.“

„Bei sowas kommt mir die Galle hoch. Armer Hund.“

„Bei sowas könnte ich vor Wut in die Luft gehen. Die dürfte ich nicht kriegen. Weiß jemand was aus dem armen Tier geworden ist?“

Was wurde aus dem Hund?

Um die Frage aus dem letzten Zitat zu beantworten: Ja, wissen wir! Nachdem das Video viral ging, sollen rund 30 Anfragen bei dem Tierheim eingegangen sein, dass den Hund aufgenommen hatte.

+++ Mallorca: Irre Szenen am Flughafen Palma – Urlauber haben DAS nicht gewusst +++

Laut „The Mirror“ soll der Hund nun bei einer Familie untergebracht sein, die sich liebevoll um den Hund kümmert. Dort gehe es ihm, so das Tierheim, „sehr gut“ in Anbetracht seiner Vergangenheit. Ein echtes Happy-End!

---------------------------------------------

Mehr zum Thema Hund:

Hund und Herrchen besteigen Berg in Österreich – dann passiert das Unglück

Hund: Forscher mit neuer Formel! SO alt ist dein Hund wirklich in Menschenjahren

Hund: Einfach verrückt, was dieser Vierbeiner in einer Bibliothek macht!

---------------------------------------------

Für die Frau, die den Hund ausgesetzt hat, könnte ihre Aktion jedoch auch ein Nachspiel haben. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen Tierquälerei. Bislang sei sie allerdings noch nicht identifiziert worden. (dav)