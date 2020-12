Hund beißt Frau ins Gesicht, als sie tief und fest schläft – Nachbarin beendet Tragödie

Zwischen einem Hund und seinen Besitzern besteht häufig eine ganz besondere Verbindung.

In diesem Fall war es aber offenbar ganz anders. Ein Hund verletzte seine Besitzerin mitten in der Nacht sehr schwer.

Hund: Frau wird im Schlaf von ihrem eigenen Vierbeiner attackiert

Was der Frau in Ulm passiert ist, muss sich für Hunde-Besitzer wie ein wahr gewordener Alptraum anhören.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Wie die Polizei in Ulm berichtet, kam es zu dem tragischen Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Frau hatte sich bereits in ihr Bett begeben und schlief, als sie plötzlich gegen 1.40 Uhr von ihrem Hund angegriffen wurde.

Hund: Vierbeiner greift mitten in der Nacht an

Bei seinem Angriff biss der Hund seinem Frauchen ins Gesicht und verletzte sie dabei schwer. Die 57-Jährige versuchte nach der Attacke des Hundes ihre Nachbarin zu kontaktieren.

---------------

Weitere Hunde-News:

Hund: Grausames Video – erschreckend, wozu ein Mann seine Tiere treibt

Hund: Golden Retriever an Zaun festgebunden – neben ihm liegt diese herzzerreißende Nachricht

Hund: Welpe wird von Riesen-Python attackiert – Besitzerin hat irre Idee

---------------

Das stellte sich allerdings als sehr schwer heraus. Grund war, dass sie wegen ihren schweren Verletzungen im Gesicht nicht sprechen konnte.

Hund: Frau wurde von der Attacke schwer verletzt

Glücklicherweise machte sich die Nachbarin Sorgen um die 57-Jährige, da sich diese am Telefon nicht meldete und schaute nach ihr. Sie fand die Frau in deren Wohnung. Dort lag sie schwer verletzt auf dem Boden im Flur.

Nach der Attacke musste die Frau in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Frank Sorge

Sie verständigt sofort die Rettungskräfte. Die 57-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Doch was passierte mit dem Hund? Vorerst nichts.

Die Nachbarin verständigte den Sohn der Verletzten, er sich dann auch um das Tier kümmerte. Warum der Hund mitten in der Nacht seine Besitzerin, während sie schlief, attackiert hat, ist bisher vollkommen unklar. (gb)