Hund: Frau will mit ihrem Mops in den Aufzug steigen – dann passiert etwas Schreckliches

Armer Hund! Als eine Frau mit ihrem Mops wie gewohnt in den Aufzug steigen will, kommt es zu einem schrecklichen Unglück. Doch Hilfe naht.

Helena Isaksson (47) aus Stockholm in Schweden war kürzlich mit ihrem Hund Zimba (6) draußen. Nach dem Gassi gehen wollten beide zurück in die Wohnung. Daher stiegen Frauchen und Mops in den Aufzug, berichtet „Bild“.

Hund und Frauchen in großer Not

Dann passiert das Schreckliche: Als Helena gerade im Aufzug angekommen war, blinkten alle Knöpfe und die Türen gingen plötzlich zu. Das Fatale: Der Hund war noch draußen – das Leinenende aber drinnen!

Hund: Ein Mops kann bis zu 15 Jahre alt werden. Foto: imago images / Becker&Bredel

Der Aufzug fuhr einige Meter hoch. „Zum Glück erhielt der Fahrstuhl wegen der Leine zwischen den Türen eine Warnmeldung und blieb nach ein paar Metern stehen“, erzählt Helena später.

Die Besitzerin ließ die Leine los und rettete somit das Leben von Zimba. Denn der acht Kilo schwere Hund trug ein Geschirr. Das wurde zwischen den massiven Türen eingeklemmt. So hing der Mops am oberen Ende des Aufzugs fest.

---------------

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Der Hund jaulte und ruderte mit den Pfötchen. Helena: „Ich hörte den Hund jaulen, konnte aber nicht raus. Schrecklich!“

Hund: Trauma für Mops Zimba

Doch die Rettung nahte. Denn im Erdgeschoss des Hauses hat Hiwa Halaq (37) einen Friseursalon eingerichtet. Er hörte das Wimmern und lief zum Fahrstuhl. Schnell rannte er zurück in seinen Laden und holte eine Schere.

Hund: Mops Zimba wird vom Friseur gerettet

Sofort befreite er den Hund. Später wurde auch das Frauchen aus dem Fahrstuhl gerettet. Helena und dem Mops geht es wieder gut. Beide kamen mit dem Schrecken davon.

---------------

Weitere Hunde-News:

---------------

Doch ein Folge bleibt: Laut „Bild“ hat der Hund nun Angst vor dem Aufzug. Helena muss Mops Zimba nun jedes Mal auf den Arm nehmen. (ldi)

+++ Hund schaut jeden Abend in Gully – plötzlich ist der Grund allen klar +++

Ebenfalls interessant: Eine Besitzerin ist wegen ihres stinkenden Hundes total verzweifelt. Doch am Ende ist alles ganz anders. Hier liest du mehr <<<