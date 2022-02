Hund: Frau soll auf das Haus von Freunden aufpassen – unglaublich, was sie tut, weil sie das Bellen des Vierbeiners stört

Es ist eine Horror-Story bei der es jedem Hunde-Halter kalt den Rücken runterlaufen dürfte...

Als ein Besitzer merkt, was eine Frau, die auf das Haus der Nachbarn aufpasst, mit seinem Hund vorhat, ruft er direkt die Polizei.

Hund alarmiert Halter – DAS findet er schließlich im Garten

Der Besitzer aus Southington, Conneticut (USA), bemerkte zunächst nicht, was vor sich ging. Als sein Hund aufgeregt bellte, ging er hinaus zu ihm in den Garten. Dort lief am Rande des Zauns zum Nachbargarten in komplett schwarzer Kleidung eine blonde Frau entlang.

Als der Hund eine Frau im Garten sah, alarmierte er sofort seinen Besitzer. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Hoppe

Der Mann erinnerte sich, dass dies die Frau war, die gerade auf das Haus seiner Nachbarn aufpasste. Dann bemerkte er, wie sie einen runden Gegenstand auf einen Baumstumpf in einen anderen Garten legte. Als der Halter dann wieder in zu seinem eigenen Haus zurückkehrte, sah er auch dort auf den Stufen am Hintereingang ein ähnliches Päckchen liegen.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Zunächst hielt er es für etwas Süßes, was – wie alle Halter wissen – schon nicht gut für Tiere ist. Jedoch irritierte ihn der Geruch nach Mottenkugel. Und als er die mit Schokolade überzogene Süßigkeit näher begutachtete, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen.

Hund: Unfassbar was eine Frau tut, nur weil ihr der Vierbeiner zu laut bellt

Er rief sofort bei der Polizei an. Denn was er da gefunden hatte, war eindeutig eine Mottenkugel, die in der Süßigkeit versteckt worden war. Er war sich sicher, dass die Frau von nebenan seinen geliebten Vierbeiner damit füttern wollte. Die wollte das zunächst gegenüber der Polizei nicht zugeben.

Doch wenig später gestand sie – und hatte auch noch eine Erklärung für die unfassbare Tat parat. Ihr war das Bellen des Kläffers ein Greul. Dieser würde zu jeder Tageszeit so einen Krach machen, dass sie sich einfach nur Ruhe gewünscht hätte. Allerdings wollte sie dem Vierbeiner damit nicht wehtun, wie sie beteuerte. Wie „NBC“ berichtete, muss sich die Frau nun am 10. Februar vor dem Gericht in New Britain verantworten. (mbo)

