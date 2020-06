Hund: Frau geht mit ihrem Vierbeiner spazieren – dann beginnt der Alptraum „Es war zu spät“

Schrecklicher Hundeangriff in Leipzig! So etwas will wirklich keiner erleben. Eine Frau ist mit ihrem Hund spazieren gegangen, als daraus plötzlich ein Albtraum wurde. Kurz darauf war es auch schon „zu spät“, erzählt die Hundebesitzerin.

Hund: Frau geht mit ihrem Vierbeiner spazieren, dann beginnt der Albtraum

Es war der blanke Horror für Janet N. (53) und ihren Hund: Sie ging mit ihrer kleinen Lilly auf einem Kleingartengelände in Leipzig spazieren, als auf einmal vier Schäferhunde auf sie zurannten und sie angriffen.

Die 53-Jährige versuchte noch, sich und ihren Chihuahua-Mix-Hund in Sicherheit zu bringen, doch „es war zu spät“, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Die vier Schäferhunde wickelten ihre Leinen um die Beine der Frau und rissen die 53-Jährige zu Boden.

Dann wurde Janet N. über den Boden geschliffen. Die Hunde bissen ihr ins Gesicht und verletzten sie nicht nur im Gesicht, sondern auch an der Hand. Die 53-Jährige erlitt einen Kapselriss im rechten Daumengelenk. Doch dann habe sie sich sofort um ihren Hund gekümmert.

„Sie wollten nicht von uns ablassen“

Denn ihrem kleinen Vierbeiner erging es noch schlimmer: „Lilly rissen sie den Bauch auf, ihre Gedärme lagen auf dem Schotterboden verstreut. Wie Bestien haben sie meine arme Hündin in Stücke gerissen. Mich attackierten sie auch. Sie wollten nicht von uns ablassen.“

Trotzdem hatten Janet N. und Lilly nochmal Glück im Glück. Denn: „In einer Tierklinik wurde Lilly zusammengeflickt“, erzählt die Frau gegenüber der Bild. (nk)