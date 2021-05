Hund: Frau fährt in den Urlaub und verliert dort ihren Vierbeiner – dann nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung!

Was für jeden Hundebesitzer ein großer Albtraum ist, hat eine Frau aus den USA erlebt: Der eigene Vierbeiner verschwand plötzlich spurlos.

Die Amerikanerin verlor ihren Hund bereits Anfang Juli während eines Urlaubs in Ocean City im Bundesstaat Maryland. Doch jetzt hat die Geschichte eine unerwartete Wendung genommen.

Hund: Eine Frau verlor ihren Vierbeiner im Urlaub, Monate später folgte eine unerwartete Wendung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Hund: Frau verliert Vierbeiner im Urlaub, dann passiert unerwartete Wende

Nach dem Verlust ihres kleinen Vierbeiners Fisher versuchte Elissa DeMaria Battista aus New York alles Mögliche, um ihren Hund wiederzufinden. Sie kontaktierte Tierärzte und Tierheime, hängte Flugblätter aus und gründete die Facebook-Gruppe „Finde Fisher!“

+++ Hund: Geheimes Zeichen unter Hundebesitzern – wusstest du, was DIESE Schleife bedeutet? +++

Über 7000 User traten der Gruppe bei. Doch auch das half nicht, den Boston Terrier wiederzufinden - bis sich über Facebook ein Mann bei Elissa meldete. Er gab an, Fisher tatsächlich gefunden zu haben. Der Mann aus Ocean City schickte ihr zunächst Fotos von dem kleinen Vierbeiner. Als Elissa die Chip-Nummer des Hundes verglich, war sie sich sicher: Es handelte sich um ihren geliebten Fisher.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Sofort rief sie Freunde in Maryland an und fragte, ob sie den Hund abholen könnten. Das taten sie auch. Zugleich machte sich Elissa auf den Weg, um ihren neun Monate vermissten Vierbeiner nach 290 Tagen endlich wieder in die Arme schließen zu können.

Hund: Frau verliert Vierbeiner, dann folgt eine unerwartete Wende

Hund: Wiedersehen ist herzzerreißend

Ein Video zeigt das herzzerreißende Wiedertreffen der beiden: Als Elissa das Tier sieht, fängt sie an zu schreien und lässt sich zu Boden fallen. Sie fängt vor Freude an zu weinen und ruft: „Oh mein Gott.“ Der Vierbeiner leckt ihr fröhlich über das Gesicht, will gar nicht von ihr ablassen.

---------------

Mehr News:

Hund: Welpe wird verkauft – ein halbes Jahr später erleben Verkäufer einen Schock

Hund: Grausamer Fund! Frau richtet dringenden Appell an alle Hundehalter

Hund crasht Live-TV-Nachrichtensendung – und sorgt für kuriose Szene

---------------

„Es war, als wären wir nie getrennt gewesen“, sagte Elissa später im Interview mit dem lokalen TV-Sender „WMAR-2 News“. Der Mann, der Fisher gefunden hatte, ist für sie ein „Lebensretter“.

Fisher habe eine kleine Verletzung an einer Pfote, aber es gehe ihm gut. Was ihr Hund in den vergangenen neun Monaten erlebt hat, und wer sich um ihn sorgte, weiß die glückliche Hundebesitzerin nicht. Aber: „Wir sind dankbar - wer auch immer ihn hatte - dass wir ihn wieder haben.“ (nk)