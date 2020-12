Hund: Besitzer rastet mitten im Flieger aus – Airline zieht die Notbremse

Die Situation in einem Flugzeug ist am Montag richtig aus dem Ruder gelaufen.

Ein Flieger war gerade dabei, das Rollfeld auf dem New Yorker Flughafen La Guardia zu befahren, als ein Mann mit einem Hund völlig ausgerastet ist. Die Airline zog schließlich die Notbremse.

Hund: Besitzer rastet im Flieger aus – Airline zieht die Notbremse

Einen solchen Vorfall dürften auch die Stewardessen noch nicht erlebt haben. Ein Mann stieg mit seiner Freundin sowie einem großen Assistenz-Hund in einen Flieger, um eine Reise nach Atlanta anzutreten. Doch die Situation eskalierte kurz darauf.

Hund: Ein Besitzer rastete plötzlich mitten im Flieger aus, sodass die Airline die Notbremse ziehen musste. (Symbolbild) Foto: dpa

Zunächst habe das Paar mehrmals die Sitzplätze in dem nicht voll besetzten Flugzeug gewechselt, wie ein anderer Passagier gegenüber der Zeitung „The New York Times“ berichtet. Die beiden hätten sich keineswegs eingelebt. So sei der Mann plötzlich aufgestanden und habe die Bitte eines Stewardess ignoriert, sich hinzusetzen. Der Mann habe eine posttraumatische Belastungsstörung, gab er an. „Wenn ich mich hinsetze, flippe ich aus“, soll der unruhige Passagier schließlich erklärt haben.

Auch auf eine erneute Bitte des Stewardess, sich hinzusetzen, habe der Mann nicht reagiert. Stattdessen sei er und seine Freundin in den vorderen Teil des Flugzeugs gegangenen. Dort sagte der Mann einer Stewardess: „Ich muss aus dem Flugzeug aussteigen.“ Anschließend habe er gesagt, dass er die Tür öffnen und aussteigen würde, wenn die Flugbegleiterin ihn nicht rauslassen würde.

Und tatsächlich habe sich der Mann daraufhin an ihr vorbeigedrängt und den Notausgang geöffnet. Dann entfaltete sich die Notrutsche, das Flugzeug leitete eine Notbremse ein. Daraufhin hob der Mann seinen etwa 30 Kilogramm schweren Hund hoch und stieg über die Rutsche aus dem Flieger. Seine Freundin folgte ihm schließlich.

Anklage gegen Mann und Frau

Hund: Das Flugzeug musste seine Fahrt abbrechen und zum Gate zurückkehren. (Symbolbild) Foto: imago images/Marcel Lorenz

Das Flugzeug kehrte daraufhin zum Gate zurück, wo die anderen Passagiere nach einer stundenlangen Verzögerung schließlich abfolgen. Das Paar wurde hingegen vorläufig in Gewahrsam genommen, während der Hund in ein Tierheim kam. Eine Sprecherin der Flughafenbehörde erklärte später gegenüber der „The New York Times“: „Das passiert nicht jeden Tag am Flughafen.“

Dem 31-Jährigen wird nun dem kriminellen Unfug, Verbrechen, rücksichtslose Gefahr und einer Ordnungswidrigkeit beschuldigt. Außerdem wurde er und seine 23-jährige Freundin wegen des kriminellen unbefugten Betretens angeklagt. Ihr Reise setzten sie schließlich dennoch fort wenn auch mit einem anderen Flugzeug. (nk)