Hund will Jungen (6) attackieren – ER wird zu seinem Schutzengel

Diese Bilder sind nichts für schwache Nerven: Ein Kind spielt draußen im Vorgarten, ein Hund kommt angerannt und steuert direkt auf den Kleinen zu. Der wohl schlimmste Albtraum vieler Eltern ist jetzt für eine Familie aus Florida wahr geworden.

Doch die Geschichte aus Florida hat sich zum Guten gewendet, der Junge hatte einen Retter in letzter Sekunde. Die dramatischen Szenen wurden mit einer Überwachungskamera festgehalten.

Hund stürmt auf Jungen zu – Rettung kommt in letzter Sekunde

Ein sechsjähriger Junge spielt auf der Wiese vor dem Haus mit dem Familienhund Tank. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie sich ein weiterer Hund nähert. Der schwarze Nachbarshund rast förmlich auf das spielende Duo zu.

Der Sechsjährige versucht direkt wegzulaufen, als der Hund ihn fast erreicht. Zu einer Katastrophe hätte es kommen können, wenn nicht der Schutzengel des Jungen im richtigen Moment eingeschritten wäre.

Der beste Freund des Menschen – dieser Vergleich trifft gerade in diesem Fall zu einhundert Prozent zu. Der Familienhund Tank, ein deutscher Schäferhund, verteidigte den Jungen, indem er sich zwischen ihn und den Nachbarshund stellte.

Familienhund Tank wird als Held gefeiert

Der Vierbeiner beschützte den Jungen so lange, bis der Nachbar rauskam, um sein Tier festzuhalten. Ein weiterer Hund der Familie stürzte sich ebenfalls in das Getümmel.

Auch die Mutter des Sechsjährigen stürmte nach draußen, um ihren Sohn auf den Arm zu nehmen. Für die Rettung durch ihren Hund sei sie sehr dankbar. Auf TikTok teilt sie das Überwachsungsvideo und schreibt dazu: „Der Hund unseres Nachbarn ist gestern Abend wahllos auf meinen Sohn losgegangen und mein Tanky hat ihn davor bewahrt, zerfleischt zu werden oder Schlimmeres.“

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Später postete die Mutter weitere Lobeshymnen auf ihren Hund, der erst ein Jahr alt ist. So bezeichnet sie den Vierbeiner als „Legende“ und als „hochqualifizierten professionellen Sicherheitsbeamten“. In einem anderen Video erzählt sie, dass das bereits der zweite Angriff des Nachbarhundes auf den Jungen sei. Der Nachbar habe sich entschuldigt und gefragt, ob der Junge in Ordnung sei.

Weitere Themen:

Daher schließt die Mutter auch aus, wie einige Kommentare vermuten, dass der Hund lediglich zum Spielen hinüberlief. Der Großteil der Menschen reagierte beeindruckt auf die Rettungsaktion des Schäferhundes. „Gänsehaut pur, mega Einsatz, toller Hund“, lautet ein Kommentar. Ein anderer: „Das ist das, wofür ein Hund da ist. Das zu ihn gehörende Rudel zu beschützen. Super Hund. Top.“