Hund: Familie holt sich Welpen ins Haus – was der Vierbeiner jeden Morgen macht, ist kaum zu fassen

Amherst. Erstaunlich, wie schnell ein Hund eine Verbindung zu den Menschen um ihn herum aufbauen kann!

Das erfuhren auch die Nixons aus Amherst im US-Bundesstaat New York. Golden-Retriever-Welpe Bentley ist gerade einmal vier Monate alt – doch schon jetzt hat sich der Hund eine berührende Morgenroutine angewöhnt.

Hund bringt jeden Morgen Kinder zum Schulbus

Jeden Morgen, wenn die Töchter Kylie (6) und McKenna (5) vom Schulbus abgeholt werden, geht Bentley mit vor die Haustür. Dort setzt sich der süße Welpe mitten in die Einfahrt und beobachtet die ganze Szene mit größter Aufmerksamkeit. Schließlich muss ja irgendjemand sicherstellen, dass den Kindern nichts passiert.

Mutter Melissa hält das Ganze auf Video fest. Darin sieht man, dass Bentley dem Schulbus noch lange hinterherschaut, ohne sich vom Fleck zu bewegen. „Hast du die Kinder zum Schulbus gebracht?“, ruft ihm Melissa zu – doch Bentley lässt sich von seinen Aufpasser-Pflichten nicht ablenken.

„Er bringt sie zum Bus seitdem er Teil unserer Familie ist“, erklärte die fünffache Mutter Melissa gegenüber dem britischen „Daily Star“. Das ist mittlerweile sogar dem Busfahrer aufgefallen, der den Vierbeiner jedes Mal begrüßt.

Halterin begeistert: „Großartiger Welpe“

„Wenn man bedenkt, wie energiegeladen und verspielt er ist, ist es schon fast komisch, wie ernst er seinen Job nimmt, die Kinder zum Bus zu begleiten“, so Melissa. „Er sitzt dort felsenfest bis die Kinder sicher sind und danach kommt wieder sein albernes Selbst zum Vorschein.“

Und nicht nur zu den Nixons hat Bentley ein tolles Verhältnis. Wenn die Kinder von der Tagesbetreuung nach der Schule abgeholt werden, darf der kleine Golden Retriever manchmal mitkommen – und begrüßt vor Ort alle Kinder, nicht nur die seiner Halterfamilie. „Er ist so ein großartiger Welpe und lernt alles ziemlich schnell“, freut sich Melissa.

Video wird auf Facebook zum Erfolg

Das Video von Bentley postete Melissa in der öffentlichen Facebook-Gruppe „Golden Retriever Club“, wo es seit dem 20. November über 170 Kommentare erhielt. „So süß“, „Das ist einfach bezaubernd“ oder „Das süßeste was ich jemals gesehen habe“ ist dort zu lesen. (at)