Hund: Familie vergisst Vierbeiner an der Tankstelle – was das Tier dann macht, ist einfach nicht zu fassen

Der Horror für jeden Hunde-Besitzer! Eine Familie vergaß ihren Vierbeiner nach einer Rast an der Tankstelle. Erst Zuhause fiel ihnen der unglückliche Fehler auf.

Die Familie aus China vergaß ihren Hund an der Tankstelle, das Tier war auf sich allein gestellt. Doch was sich danach ereignete, ist unvorstellbar.

Hund: Familie vergisst Vierbeiner an Tankstelle

Ein Besuch bei der Verwandtschaft endete für eine Familie aus China in einem großen Drama. Auf dem Rückweg der längeren Autofahrt hielten sie an einer Tankstelle, um den Tank aufzufüllen und eine Pause einzulegen. Erst Zuhause erwartete sie der große Schock: Die Familie hat ihren Hund an der Tankstelle vergessen.

Diese ist über 60 Kilometer entfernt – der kleine Vierbeiner also komplett auf sich allein gestellt. Mit einem schlechten Gewissen fuhr der Vater zurück, doch von dem Tier fehlte jede Spur. Die Familie tröstete sich mit dem Gedanken, der Hund sei bei einem Besitzer gelandet, der sich gut um ihn kümmert. Als die Familie die Hoffnung bereits aufgegeben wollte passiert etwas Unglaubliches.

Nach 26 Tagen stand der Hund vor der Haustür seiner Besitzer. Er hatte die gesamten 60 Kilometer allein zurückgefunden. Er sei zwar etwas abgemagert gewesen als zuvor, dennoch war er ganz der Alte, sagt der Besitzer gegenüber dem „Mirror“.

So ein Missgeschick wird der chinesischen Familie wohl kein zweites Mal passieren. (neb)