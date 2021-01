Hund: Familie muss Tier wegen Umzug abgeben – zwölf Jahre später bekommt sie einen unglaublichen Anruf

Und wirklich unglaubliche Geschichte! Eine Familie musste wegen ihres Umzuges ihren Hund abgeben. Zwölf Jahre später erhält sie einen Anruf, der ihr Leben verändern soll.

Familie Smith aus Honolulu in Hawaii kann immer noch nicht fassen, was passiert ist. Vor etwa zwölf Jahren musste sie eine herzschmerzende Entscheidung treffen und ihren Hund abgeben. Sie fand keine Wohnung, in der ein Hund gehalten werden durfte, berichtet der US-Sender KHON2 News.

Hund wird schmerzlich vermisst

Frauchen Sherrie fiel der Abschied von der einäugigen Pitbull-Dame Zoe besonders schwer. Die Familie Smith vermittelte den Hund an die neuen Besitzer, hielt sogar noch Kontakt zu ihnen. Doch nach einer Zeit brach er leider ab.

Bei dem Hund handelt es sich um eine Pitbull-Dame. (Archivbild) Foto: imago images / Imaginechina-Tuchong.jpg

Jahrelang fragten sich die Smiths, wie es wohl Hund Zoe gehen würde. Anfang des Jahres, zwölf Jahre nach der Trennung, dann die Wende: Plötzlich klingelt das Telefon von Sherrie. Am Apparat: Eine Mitarbeiterin von „Hawaiian Humane Society“.

Die Tierheim-Mitarbeiterin erzählte ihr, dass der geliebte Hund dort aufgenommen wurde. Dort las man den Mikrochip von Zoe aus, der immer noch die Adresse der Smiths enthielt. Die neue Familie des Vierbeiners hatte es nie geändert.

Hund Zoe kehrt nach zwölf Jahren zur Familie zurück

Sherrie fuhr zusammen mit ihrer Tochter überglücklich zu dem Tierheim, um Hund Zoe abzuholen. Das Tier hatte einen beschwerlichen Weg hinter sich.

Hund: Recherche auf Facebook

„Meine Mutter und ich haben so sehr geweint Wir hätten uns nie vorstellen können, dass sie in Anbetracht der Zeit und ihres Alters noch am Leben sein würde“, schreibt Tochter Ashley auf Facebook.

Per Facebook fanden die beiden dann heraus, dass die Pitbull-Dame nicht lange bei ihren neuen Besitzern blieb. „Es ist immer noch so unwirklich und wir können es nicht glauben.“

Der Hund musste ein Hin und Her erleben mit vielen Besitzer-Wechseln. Nun will Familie Smith ihre geliebte 14 Jahre alte Zoe liebevoll umsorgen – bis zu ihrem letzten Atemzug. (ldi)

