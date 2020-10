Hund: Familie kauft sich Welpen – und lässt ihn 24 Stunden später einschläfern

Die derzeitige Pandemie sorgt für so manche Umstellung und Veränderung. Eine Familie aus dem amerikanischen Raleigh entschied sich nun, einen Hund zu adoptieren. Was als liebevoll geplante Idee begann, endete jedoch in einer Tragödie.

Der Hund, ein Deutscher Schäferhund, wurde nach nur 24 Stunden im Besitz der Familie Graves eingeschläfert.

Hund musste nach 24 Stunden eingeschläfert werden

„Auch wenn wir den Hund nur 24 Stunden hatten, ist es sehr schwer“, äußerte sich Cassie Graves. Die Kinder hätten sich schon so sehr auf den Neuankömmling der Familie gefreut, den sie „Jasmine“ genannt hatten. Auch um das Hunde-Zubehör und um Spielzeug hatte sich die Graves' schon gekümmert.

Hund: Familie trauert um Welpen

Als sich die Familie mit den Verkäufern getroffen hatte, versicherten diese, dass der Hund entwurmt und gesund sei. Des Weiteren gaben die Verkäufer an, die Impfungen für den Hund aufgrund der Pandemie selbst durchgeführt zu haben und zeigten Fotos. Die Familie glaubte dies und bezahlte. Doch den Welpen, den sich die Familie für 300 Dollar (umgerechnet 255 Euro) ausgesucht hatte, entpuppte sich als totkrank, sodass das Tier eingeschläfert werden musste. Der Tierarzt stellte fest, dass der Hund unter anderem unter Würmern litt. Eine Einschläferung sei die beste Lösung für den Welpen, berichtet Graves.

Hund: Familie fiel auf Betrüger rein - Welpe wurde eingeschläfert

Es hatte sich herausgestellt, dass die Familie an einen Betrüger geraten war, der den todkranken Hund für viel Geld an die Familie verkauft hatte. Cassie Graves hatte noch einmal versucht, Kontakt mit den Verkäufern aufzunehmen, doch diese hatten sich nicht mehr gemeldet, wie sie berichtet. Nun wurde der Welpe bei den Graves' im Hinterhof beerdigt, so ABC11 EyewittnessNews.

