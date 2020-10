Hund: Familie fährt mit Tier zum Urlaub an die Nordsee – dann passiert es

Was für eine wundervolle Geschichte um einen Hund!

Fährt ein Hundebesitzer in den Urlaub, nimmt er den Hund oft mit. So auch in diesem Fall.

Hund: Familie fährt mit ihrem Vierbeiner an die Nordsee

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, handelt es sich bei der Hündin um den 12 Jahre alten Cocker Spaniel „Donna“. Wenn sie sich an der Nordsee aufhält, scheint das für das Tier aber auf einmal gar keine Rolle mehr zu spielen.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

+++ Nordsee: HIER wird jetzt mächtig investiert – auch Urlauber profitieren +++

Hund blüht an der Nordsee auf

In einem Video, welches ihre Besitzerin auf Facebook gepostet hat, ist zu sehen, wie der Hund sich während des Aufenthalts an der Nordsee verhält – und das sieht nicht so aus, als ob „Donna“ bereits sehr betagt wäre.

---------------

Weitere News auf MOIN.DE:

Hamburg: Friedrich Merz ist zu Gast – und leistet sich diesen üblen Fehltritt!

Steffen Henssler teilt mysteriöses Foto – „Was hat das wohl zu bedeuten?“

Rügen: Massenweise Urlaubs-Stornierungen – DESWEGEN muss vielleicht trotzdem gezahlt werden

---------------

Der Hund läuft übermütig aus dem Wasser an den Strand, springt im Kreis und hüpft auf und ab. „Sie liebt das hier total und ist immer die Erste, die im Auto sitzt, wenn es losgeht in den Urlaub“, sagt Andrea Drewes zu MOIN.DE.

Hund: Für „Donna“ scheint Sylt wie ein Jungbrunnen zu wirken. (Symbolbild) Foto: imago images Lindenthaler

Mehr Informationen und wie Donna genau aussieht, erfährst du auf MOIN.DE.

Kürzlich ist ein Hund entwischt, den die Besitzerin nach zwei Wochen wieder finden konnte. Doch kaum war er zurück, stand die Frau vor dem nächsten Problem. Hier die ganze Geschichte>>> (gb)

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >> hier.

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>