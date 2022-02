Hund: Mann geht mit seinem Vierbeiner am Strand Gassi – das hätte er besser nicht getan

Der Strand von Sankt Peter-Ording ist äußerst beliebt bei Besitzern von Hunden. Doch auch dort gibt es Regeln, an die sich Spaziergänger halten müssen. Ein Mann, der mit seinem Hund am Strand unterwegs gewesen ist, hat sich aber offenbar nicht an alle Auflagen gehalten – zum Riesen-Ärger der anderen Strand-Besucher.

Ein Einheimischer regt sich nun fürchterlich darüber auf, was er am Strand sah. Er berichtet davon auf Facebook – und trifft damit einen Nerv. Denn der Hundebesitzer hat deutliche Hinweise am Strand übersehen.

Der Strand von Sankt Peter-Ording ist ein beliebter Ort für ausgiebige Spaziergänge im dem Hund. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

„Zum Schutz wild lebender Tiere und aus Rücksicht auf alle Besucher gilt für Hunde im gesamten Nationalpark Leinenpflicht. Als besonders Angebot für Hundebesitzer gibt es zwei Hundeauslaufzonen am Strand“, steht auf Schildern.

Hund: Einheimischer regt sich über rücksichtslosen Gassi-Gänger auf

„Was hat der gute Herr mit seinem Hund nicht verstanden?“, fragt der Einheimische daher. Ein weiterer Hinweis lautet: „Dünenschutz ist Küstenschutz! Betreten verboten.“

Aber wo ist der Mann mit seinem Vierbeiner unterwegs gewesen? Genau, in den Dünen, wie MOIN.de weiter berichtet. Die anderen Fans und Einheimischen der Insel haben deutlich reagiert. Allerdings hat es auch kritische Stimmen gegen den Urheber des Posts gegeben.

