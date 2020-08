Hund: Erschreckendes Video! Clip zeigt, wie gefährlich es ist, deinen Vierbeiner bei Hitze im Auto zu lassen

Nicht nur der Mensch, sondern auch der Hund leidet aktuell unter den extrem hohen Temperaturen.

Besonders gefährlich wird es für Hunde allerdings, wenn die Vierbeiner bei der Hitze im Auto gelassen werden.

Hund: Video zeigt, was passiert wenn sie bei der Hitze im Auto gelassen werden

Besonders aufgrund der aktuellen Wetterlage gehen die Bilder von Hunden, die hechelnd und gequält im völlig überhitzten Auto sitzen wieder durch die Medien.

Infos rund um den Hund:

Die wilde Stammform vom Hund ist der Wolf

Weltweit leben Schätzungsweise mehr als 500 Millionen Hunde

In Deutschland sind es mehr als neun Millionen

Die Tierschutzorganisation „Tasso“ versucht jetzt, durch ein Video auf ihrer Facebook-Seite auf die große Gefahr aufmerksam zu machen.

Hund im Auto: Video zeigt die Gefahren auf

In dem Video, welches die Tierschutzorganisation veröffentlicht hat, wird in einem Versuch gezeigt, was bei extremen Temperaturen in Pkws passieren kann.

Natürlich hat „Tasso“ keinen echten Hund genommen, um das zu verdeutlichen, sondern sich ein anderes Versuchsobjekt ausgesucht.

Hund im Auto: DAS droht dem Tier

Das Versuchsobjekt kann nicht sterben, da es sich nicht um ein Lebewesen handelt. Die Organisation hat sich für einen Schoko-Hasen entschieden, um die Folgen der extremen Hitzeentwicklung in dem Fahrzeug zu veranschaulichen.

In dem Video ist zu sehen wie der Schoko-Hase in dem Auto innerhalb von acht Minuten vollständig schmilzt. Nicht auszumalen was passiert wäre wenn es sich dabei um einen Hund gehandelt hätte.

