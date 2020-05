Hund wird entführt: Als der Besitzer nach neuem Vierbeiner sucht, ist er fassungslos

Der Horror eines jeden Tierfreundes: Du lässt deinen geliebten Hund allein im Garten spielen, und plötzlich ist er weg.

Genau das ist Delon Pearson (29) aus Liverpool (England) passiert. Er vermutete, dass ihr Akita, ein japanischer Rassehund namens Missy, gestohlen wurde. Als er nach einem Jahr der Trauer online nach einem neuen Hund sucht, erlebt er laut „Bored Panda“ eine riesige Überraschung.

Hund verschwunden: Suche nach Missy ohne Erfolg

Verzweifelt suchte Pearson nach seinem geliebten Vierbeiner, durchkämmte immer wieder sein Viertel, postete Vermissten-Anzeigen in den sozialen Netzwerken, doch von Missy fehlte auch nach Monaten jede Spur. Pearson resignierte, gewöhnte sich an den Gedanken, Missy nie wieder zu sehen und beschloss, sein Herz für einen neuen Vierbeiner zu öffnen.

Einem Hund aus dem Tierheim wollte er ein neues liebevolles Zuhause bieten. Deswegen klickte Pearson sich durch das Onlineportal „Skylor's Animal Rescue“, bei dem gerettete Tiere vermittelt werden.

Tierheim-Hund fällt Herrchen sofort ins Auge

Dort stieß der Liverpooler auf ein Foto, dass ihn mehr als stutzig werden ließ. Darauf zu sehen: Ein Akita, der die gleiche Fellfärbung wie seine Missy hatte! Er verglich die Bilder auf dem Portal mit denen seines ehemaligen Hunds. Die Ähnlichkeit war laut Pearson zu groß, als das dies ein Zufall hätte sein können.

Kurzentschlossen telefonierte er mit einem Mitarbeiter und erfuhr, dass der Hund von den mutmaßlichen Entführern an einer Autowaschanlage in Manchester festgebunden und einsam zurückgelassen wurde. Bereits seit mehreren Monaten lebte Missy nun in dem Tierheim.

Wieder vereint

Das ehemalige Herrchen war schockiert und erfreut zugleich. Schon am nächsten Tag machte er sich auf dem Weg zur Tierschutzorganisation und schloss seine Missy in die Arme. Der Vierbeiner erkannte sein Herrchen sofort wieder, rannte hechelnd auf ihn zu und wedelte erfreut mit dem Schwanz.

Pearson nahm den Akita wieder in seine Familie auf. Dort hat der Hund nach dem furchtbaren Jahr in der Fremde laut „Bored Panda“ nun erneut ein liebesvolles Zuhause gefunden, in dem er sein Trauma vergessen kann. (vh)