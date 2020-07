Hund: Ein Vierbeiner als Angestellter in einer Bibliothek? Wie soll das funktionieren?

Hund: Einfach verrückt, was dieser Vierbeiner in einer Bibliothek macht!

Heilbronn. Ein Hund in einer Bibliothek? Das klingt zunächst nach zwei Dingen, die absolut nicht zusammenpassen.

Der Geruch, das Bellen, das Herumtollen – ist ein Hund nicht eher ein Störfaktor in einer so ruhigen und entspannten Umgebung wie einer Bibliothek? Offenbar nicht. Denn in Heilbronn (Baden-Württemberg) hat ein Vierbeiner nun sogar eine Anstellung bekommen.

Hund: Vierbeiner arbeitet als Lesehund in der Stadtbibliothek

Die Rede ist von Johann Friedrich von Allmen, genannt Fiete. Der Vierbeiner ist drei Jahre alt, ein Mischling aus Foxterrier und spanischem Wasserhund, mag Gesellschaft, Butterbrote und Lachs – und er arbeitet in der Heilbronner Stadtbibliothek als Lesehund.

Sowohl in der Bücherei als auch in der Heilbronner Wartbergschule soll Fiete Kindern dabei helfen, Lesen und Vorlesen zu lernen. Doch wie stellt der Mischlingshund das an? Das Tier kann doch selbst weder lesen noch vorlesen. Aber Bibliotheksleiterin Vanessa Kapfer-Gördes (41) weiß ganz genau, wie sie Fiete einsetzen muss. Schließlich ist sie das Frauchen des kuscheligen Rüden, holte ihn einst aus dem Tierschutz zu sich in die Familie.

+++ Hund: Verrückt! So einen Vierbeiner hast du noch NIE gesehen +++

Und sie hat in Dänemark studiert, wo es bereits in mehreren Bibliotheken Lesehunde gibt. Die Arbeit der Vierbeiner findet dabei vor allem auf der seelischen und emotionalen Eben statt.

Der Hund soll den Kindern beim Lesen zuhören

„Kinder, die vorher vielleicht Angst hatten und bei Fehlern gehänselt wurden, fühlen sich wohl und gewinnen Freude beim Vorlesen“, beschreibt die Bibliothekarin Fietes Arbeitsprinzip. Wenn die Kinder dem dreijährigen Hund etwas vorlesen, werte oder kritisiere das Tier nicht. Zudem steigere die Anwesenheit des Vierbeiners die Motivation und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder, erklärt Kapfer-Gördes gegenüber der „Heilbronner Stimme“.

Es gibt bereits mehrere Bibliothekshunde in Deutschland. Hier hört Vierbeiner Joy in der Bücherei in Mülheim (NRW) einem Kind beim Vorlesen zu. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

+++ Hund winselt 2 Stunden in heißem Auto – als die Polizei den Besitzer findet, macht er DIESE dreiste Ankündigung +++

Das Streicheln des Hundes tut den Kindern ebenfalls gut. Dabei produziert der Körper das Beruhigungshormon Oxytocin.

Nach acht Kindern braucht Fiete eine Pause

Auch bei ihrer eigenen Tochter (8) habe das Vorlesen mit Hund bereits super funktioniert, so die Bibliothekarin. Die 41-Jährige begleitet die Lesestunden mit Fiete als Aufsichtsperson. Doch mehr als acht Kindern in einer Stunde kann der Mischlingsrüde nicht zuhören – dann braucht der Vierbeiner ersteinmal eine Pause.

-----------

Mehr News zum Thema Hund:

-----------

Aktuell befindet sich Fiete noch in der Aubsildung. An einer Hundeschule soll aus ihm ein Assistenzhund werden. (at)