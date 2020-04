Hund: Achtung! Schreckliche Gefahr für deinen Vierbeiner – es könnte in diesem Jahr noch schlimmer werden

Eigentlich ist er ein harmloser Falter, doch der Eichenprozessionsspinner macht in den Frühjahrsmonaten den Menschen immer mehr zu schaffen. In diesem Jahr droht eine schlimme Plage. Ein großes Risiko besteht auch für deinen Hund.

Ab April breitet sich der Eichenprozessionsspinner wieder in den Bäumen, meist Eichen aus – und hier lauert die Gefahr für Mensch und Hund. Denn: Die kleinen Härchen der Raupe, die aus den Nestern durch Wind in der Gegend verteilt werden, enthalten ein Nesselgift (Thaumetoporin), das Eiweiße im Körper zerstört. Das kann auf Haut und Schleimhäuten von Mensch und Hund allergische Reaktionen hervorrufen.

Hund: Gefahr durch Eichenprozessionsspinner

Dadurch entsteht ein extremer Juckreiz, Mückenstich ähnliche Schwellungen und ein Brennen. Die Haut vom Hund ist zwar durch sein Fell gut geschützt, aber neugieriges Schnuppern und Ablecken führt zu schweren Verletzungen der Schleimhäute und Schwellung von Nase und Maul. In der Folge ist das Absterben ganzer Gewebestücke keine Seltenheit.

Gelangt eine Raupe in das Maul vom Hund, kann sie dort eine massive Schwellung verursachen, Erstickungsgefahr droht.

Beim Menschen bilden sich im schlimmsten Fall Quaddeln, es kommt zu Atemwegsreizungen, Schwindelgefühl, Fieber, ein allgemeines Krankheitsgefühl oder eine Bindehautentzündung. Symptome, die in der aktuellen Corona-Verunsicherung niemand braucht. Und diesem Jahr könnte es noch schlimmer werden.

Das Nest eines Eichenprozessionsspinners. Foto: dpa

Eichenprozessionsspinner wurde schon 2019 zur Plage

Denn: Der Falter freut sich über den Klimawandel. Er liebt warm-trockene Bedingungen, die in Deutschland vermehrt auftreten, um sich auszubreiten. Der Winter 2019/2020 war der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Frost und Schnee setzten dem Eichenprozessionsspinner kaum zu.

Schon 2019 fiel die fiese Raupe über die Städte her: In Bochum musste eine Schule schließen, in Mülheim wurde ein Sportfest abrupt beendet, weil etliche Kinder plötzlich schlecht atmen konnten.

Der Eichenprozessionsspinner hat sich erst in den vergangenen Jahren in Deutschland breit gemacht. Die Städte bereiten sich schon auf eine akute Bekämpfung vor, denn der Monat Mai – der schlimmste Monat der Verbreitung – steht kurz bevor.

In Dortmund etwa geht die Stadt von einem deutlich stärkeren Befall im Stadtgebiet aus als in 2019. „Wie stark der Befall tatsächlich ausfällt, lässt sich seriös nicht vorhersagen“, teilt die Stadt mit.

In Grünanlagen, Parks, Friedhöfen und Wäldern werden – sobald ein Befall festgestellt wird – Info- und Warnschilder aufgestellt. Geschultes Personal entsorgt die Nester mit dem Sauger. Manche Städte stopfen die Nester mit Klebstoff.

An allen Tageseinrichtungen für Kinder werden in Dortmund Nistkästen für Kohlmeisen, dem natürlichen Feind des Eichenprozessionsspinners, aufgehängt. „Auch wenn sich bei massenhaftem Auftreten der Raupen die Wirkung in Grenzen halten wird, sind die Nistkästen als sinnvolle ergänzende Maßnahme zu sehen“, erklärt die Stadt.

Mensch und Hund: Darauf muss geachtet werden

Wichtig ist für Mensch und Hund: Meide Gebiete mit Eichenprozessionsspinnern. Halte dicht, deine Kinder und deine Tiere unbedingt davon fern! Sei vorsichtig, wenn du die hellen Nester in den Bäumen siehst und nutze die städtischen Meldemöglichkeiten (nicht die Feuerwehr!) (jg)