Hund: Touristen finden Tier im Urlaub – sie können nicht fassen, was sie sehen

Hund Dorian wurde in Griechenland am Strand gefunden. (Symbolbild)

Was für eine rührende Geschichte um einen Hund! Sie handelt von Hund Dorian, der am Strand entdeckt wurde. Eigentlich ein schöner Ort für jeden Hund zum Spielen. Doch die Geschichte von Dorian ist eher dramatisch.

Im Urlaub in Griechenland entdeckten Touristen den Hund im Sand. Wie der WDR auf Instagram zeigt, waren die Urlauber fassungslos und unendlich traurig. Denn: Der Hund war nahezu am Ende seiner Kräfte.

Hund Dorian am Ende seiner Kräfte – doch dann bekommt er Hilfe

Dorian war ein Strand-Streuner, völlig ausgehungert. Touristen haben ihn zu einer Stelle gebracht, wo er Hilfe bekam. Hätten die Touristen ihn nicht entdeckt und ihm nicht schnell geholfen – wahrscheinlich wäre Hund Dorian schlicht verhungert...

Auf Instagram feiern die Nutzer Dorian. Im Video tollt er total vital umher und erfreut sich einfach am Leben. Lange bleibt der kleine Kerl bestimmt nicht auf der Suche nach einer Familie. Der Hund ist schon jetzt total beliebt, wie die vielen enthusiastischen Kommentare zu Dorian zeigen.

Eine Auswahl an Kommentaren zu Hund Dorian:

„Hübsche Spürnase, wirkt gechillt. Da melden sich bestimmt etliche Interessenten!!“

„Was für ein hübscher, der findet bestimmt bald wen.“

„Ein Träumchen von Hund.“

„Was für ein kleiner süßer Schatz, würde ihn sofort adoptieren“

„So ein hübscher Kerl“

Hund Dorian: Lieb, aufgeweckt und kuschelt gerne

Der Hund verträgt sich gut mit anderen Hunden. Er ist sehr lieb, aufgeweckt und kuschelt gerne. Besonders gerne erschnüffelt er alles, was er am Boden entdecken kann. Noch kennt er nicht viel, schließlich ist er erst ein Jahr alt. Aber der Hund ist neugierig und überhaupt nicht ängstlich.

Für viele Hunde ist es ein absolutes Highlight, am Strand zu spielen. Aber Achtung: Nicht an jedem Strand sind Hunde erlaubt. Foto: Imago Images / Schöning

Möchtest du Hund Dorian adoptieren? Dann wende dich an „Tiere suchen ein Zuhause“.

