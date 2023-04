Hund erschnüffelt passende Organspenderin für kranke Besitzerin – wegen dieses krassen Zufalls

Diese Geschichte schreiben eigentlich nur Regisseure von Hollywood-Filmen, aber es ist tatsächlich so passiert: Bereits seit 15 Jahren lebte Lucy Humphrey mit der unheilbaren Diagnose Lupus. Fünf Jahre gaben die Ärzte der 44-Jährigen noch, dann würde sie an der Krankheit sterben. Einzige Chance: eine Organspende.

Die Wahrscheinlichkeit einen passenden Spender zu finden, liegt bei 1 zu 22 Millionen. Viele todkranke Menschen warten jahrelang vergebens. Doch da hatte das Schicksal die Rechnung ohne Lucys Hund Indie gemacht.

Hund wird zum Lebensretter

Eigentlich wollte Lucy Humphreys endlich mal wieder mit ihrem Mann und ihren beiden Dobermännern Indie und Jake in den Kurzurlaub nach Aberystwyth, wie „BBC.com“ berichtet. Lange war sie zu schwach oder musste sich der Dialyse unterziehen, sodass an eine Reise nicht zu denken war. Lupus ist eine Autoimmunerkrankung, bei der sich heftige Entzündungen im Inneren des Körpers bilden können und die auch auf die Organe schlägt. Bei Lucy kam es so zu Nierenversagen.

Auch dieses Mal machte ihre Krankheit einen Strich durch die Rechnung. Der 44-Jährigen ging es so schlecht, dass das Paar kurzerhand stattdessen einen kleinen Ausflug an den Strand in Barry, der nur 14 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt war, machte. Hund Indie tollte im Sand herum, als der Vierbeiner plötzlich auf eine Frau zustürmte.

Transplantation geglückt – Start in ein neues Leben

Der Hund war wie besessen von der Spaziergängerin und wollte gar nicht mehr von ihrer Seite weichen. Die Besitzer entschuldigten sich für das aufdringliche Benehmen des Dobermanns, auch wenn sie sich kurze Zeit später eher bedanken sollten. Im Gespräch stellte sich die Frau als Katie James vor und das Paar traute ihren Ohren nicht, als die 40-Jährige davon berichtete, dass sie sich gerade als Organspenderin registrieren lassen hatte. Die beiden Frauen tauschten Nummern aus und tatsächlich sollte die Begegnung ihre Rettung sein. „Sie hatte alle Tests und es stellte sich heraus, dass es ein perfekter Treffer war. Es war unglaublich – Indie hat sie ausfindig gemacht und sie erwählt“, konnte die schwerkranke Frau ihr Glück kaum fassen.

Die Nierentransplantation verzögerte sich aufgrund der Corona-Pandemie noch einige Male. Doch am 3. Oktober 2022 war es laut „BBC“ endlich so weit, und die Operation konnte durchgeführt werden. Der Eingriff ist einwandfrei verlaufen und für Lucy hat an diesem Tag ein neues Leben begonnen.