Hund: Diese Frau hat sich einen richtigen Problemhund angeschafft – doch dann hat sie diese Idee

Für ihre Hündin hat sich Tierfreundin Monica einen Verbündeten gewünscht – ein weiterer Hund musste her!

Der fühlte sich in seinem neuen Zuhause auch schnell pudelwohl. Doch ebenso schnell begannen die Probleme, denn vor allem in der Öffentlichkeit benahm sich der Hund überaus seltsam. Wie Monica die Schwierigkeiten mit ihrem Vierbeiner in den Griff bekam, berichtet sie unserem Partnerportal MOIN.DE.

Hund macht Probleme – bis sein Frauchen auf DIESE Idee kommt

Immer wenn Monica mit dem neuen Vierbeiner spazieren ging, zog er wie wild an der Leine. Damit nicht genug: Er ließ sich außerdem nicht davon abbringen, auf der Gassirunde ständig sein Revier mit Urin zu markieren.

Bei der Gassirunde mit dem Hund tauchten die Probleme auf. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Die Ratsuchende wandte sich an eine Hundeschule. „Dort wurde ihm dann zwar beigebracht, wie man Sitz, Platz, bei Fuß macht und Slalom läuft – aber die eigentlichen Probleme wurden nicht behoben“, ärgert sich Monica.

Insgesamt fünf Hundeschulen klapperte sie ab – jedoch alle mit ähnlich wenig Erfolg. Viele Tricks habe er am Ende einige gelernt, doch das eigentlich Problem war dadurch nicht im Ansatz gelöst.

Doch dann hatte die Hundehalterin einen plötzlichen Geistesblitz! Wie es damit weiterging, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

