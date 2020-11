Hund dem Tode geweiht – dieser unglaublich Zufall rettet dem Vierbeiner das Leben

Ein Schock für alle Hunde-Fans! Eine streuende Hündin wird aufgefunden, sie ist geschwächt, ihr Zustand ist in einer kritischen Lage.

Doch in Arizona, wo der Hund gefunden wurde, gelang es den Tierärzten wie durch ein Wunder den Hund zu retten. Ein unglaublicher Zufall half dabei.

Hund: Tierärtze schockiert über den Zustand des Streuners

Die acht Jahre alte Yorkshire-Mix-Hündin Kimiko wurde auf der Straße in Arizona aufgefunden. Die Streunerin befand sich in einem sehr kritischen Zustand. Das Tier war sehr stark abgemagert und konnte sich nur mit großer Mühe bewegen.

Grund dafür war eine Blutarmut. Für die Tierärzte war sofort klar, dass sie Kimiko nur durch eine Bluttransfusion retten können. Ähnlich wie bei Menschen besitzen auch Hunde unterschiedliche Blutgruppen. Allerdings ist eine Übereinstimmung dieser nicht zwingend notwendig. Da die Hündin allerdings keinen Besitzer hat und auf der Straße lebte, ist nichts über eventuelle Vorerkrankungen bekannt.

Die Ärzte wollten also sichergehen und eine Transfusion der gleichen Blutgruppe verabreichen. Aufgrund des gefährlichen Gesundheitszustandes der Hündin musste schnell gehandelt werden. Einen Hund derselben Blutgruppe zu finden, schien in einer so kurzen Zeit unmöglich.

Durch einen enormen Zufall wurde eine weitere Hündin in die Tierklinik eingeliefert, weil diese ebenfalls auf der Straße gefunden wurde und gebrochene Knochen hatte. Die Tierärzte führten sofort einen Test durch - und tatsächlich: die Blutgruppe der Hündin entsprach genau der Gesuchten für die dringende Transfusion.

Seit der Behandlung geht es beiden Hündinnen besser, sie konnten sich erholen und konnten nach einigen Wochen aus der Obhut der Tierklinik entlassen werden“, berichtet, Rtl.de. (neb)