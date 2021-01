Hund: Dein Vierbeiner will einfach nicht hören? Probier' es mal mit DIESEM Zauberwort

Wenn du mit deinem Hund Gassi gehst, dann verzweifelst du fast, weil er einfach nicht auf dich hört? Du hast schon regelrecht Angst ihn von der Leine zu lassen, weil er nicht auf dein Wort zu dir zurückkommt?

Jetzt gibt es eine neue Technik, die du mit deinem Hund ausprobieren kannst, bevor du nochmal teures Geld in einen Hundetrainer investierst.

Wie oft hört man Hundebesitzer „Komm“ rufen - oder auch „Hier, zu mir“ - und der Hund gehorcht trotzdem nicht? Dann sollte sie mal ein anderes Signalwort testen - am besten eins mit positiver Wirkung.

Wie die Webseite „Ein Herz für Tiere“ erklärt, sollte dieses Signalwort eines sein, das sonst in der Hundeerziehung nicht vorkommt und ausschließlich positiv besetzt ist. Such' dir also zum Beispiel die Worte „Juuuuuhuuuu“, „Engelchen“, „Alohahe“ - oder auch „Lotto“ aus. Klingt erstmal komisch, aber probier' es mal aus.

Wer seinen Hund zurückrufen will, sollte dabei nicht wütend oder verzweifelt klingen. (Symbolbild) Foto: imago images

Denn: solche Worte wirst du automatisch nicht wie einen Befehl rufen, und dadurch verbindet sie dein Hund erstmal mit nichts, erklären die Experten.

Alternativ könnest du auch mit einer Pfeife arbeiten - dann allerdings mit einem Pfiff, den das Tier noch nicht kennt, um Aufmerksamkeit zu wecken. Das können zum Beispiel ein Trillern oder drei aufeinanderfolgenden Kurzpfiffe sein.

Und Achtung! Auch deine Körpersprache muss beim Rückruf stimmen: Bist du wütend oder klingst verzweifelt, dann hast du sofort eine eine abweisende Körperhaltung - deshalb könnte dein Hund zögern, weil er die Anspannung spürt.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

Die wilde Stammform ist der Wolf

Weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

Alleine in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Das richtige Wort und den richtigen Ton solltest du als Tierliebhaber zunächst erst einmal zu Hause mit deinem Vierbeiner üben. Beginne in einem Raum ohne viel Ablenkung. Wenn das klappt, könnt ihr es danach auch im Garten oder vor dem Haus in der bekannten Umgebung versuchen.

Vorsicht: Nicht sofort zum Leckerli greifen

Und Obacht. Nicht sofort zum Leckerli greifen, sondern auch mal in Jubelrufe verfallen. Denn das weckt die Glücksgefühle auch beim Hund. Diese speichert er dann beim Zurückkommen ab.

Doch es muss dir bewusst sein, dass dein Hund nicht von jetzt auf gleich springt. Es könnte ein hartes Training über Wochen und Monate dauern, so die Experten. (js mit dpa)