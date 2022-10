Hund geht mit Frauchen spazieren – was der Welpe erschnüffelt, wird sie wohl nie vergessen

Ein ausgedehnter Spaziergang mit dem eigenen Hund ist für viele Frauchen und Herrchen eine entspannende Sache. Was soll schon bei frischer Luft und mitten in der Natur passieren?

Ein Frau in Nordengland geriet durch ihren Hund allerdings in eine sehr unangenehme Situation, als der Welpe einen widerlichen Gegenstand fand.

Hund entdeckt „Gummischlauch“ im Gebüsch

Die 44-jährige Claire Robinson war mit ihrem Hund Frankie an einem Flussufer spazieren, als das Tier plötzlich für längere Zeit in einer Hecke verschwand. Als der Cockerspaniel schließlich wieder auftauchte, hielt er einen fragwürdigen Gegenstand in seinem Maul, wie der britische „Mirror“ berichtet.

„Ich dachte, es wäre ein großes Stück Gummischlauch aus Plastik, das er gefunden hatte, weil es ein bisschen herum hüpfte“, schildert Frankies Frauchen die Situation, in der sie aber schnell eines Besseren belehrt wurde. „Nach ungefähr zwei Minuten wurde mir klar, dass es kein Gummirohr war. Es war ein Sexspielzeug, das ungefähr 10 Zoll lang und auch ziemlich dick war“, so die 44-Jährige über die unangenehme Entdeckung.

Hund will Dildo nicht loslassen

Dem Welpen war sein Fund dagegen ganz und gar nicht unangenehm – er wollte den schwarzen Dildo gar nicht mehr hergeben. Schließlich blieb Robinson nichts anderes übrig, als so mit dem Vierbeiner zurück zu ihrem Wagen zu gehen – für rund 20 Minuten behielt er den Gegenstand im Maul.

Am Auto bestach die Engländerin Franke schließlich mit Leckerlies, woraufhin er das Sexspielzeug fallen ließ und sie es „schnell mit ein paar Handschuhen“ aufhob und entsorgte. „Ich wollte es aus hygienischen Gründen nicht anfassen“.

Laut der erfahrenen Hundeführerin liegt es im Instinkt der Cockerspaniel, Gegenstände aufzuheben und herum zu tragen. „Als ich erkannte, was es war, dachte ich nur: ‚Oh mein Gott'“, zitiert „Mirror“ die beschämte Frau.