Hund verschwindet bei Gassi-Runde im Gebüsch – anschließend geht es für ihn um Leben und Tod

Diese Gassi-Runde wäre für diesen Hund fast tödlich geendet.

Amy Fillery war mit ihrer Bulldogge Dotty auf der täglichen Gassi-Runde in Copthorne im Süden Englands unterwegs. Wie immer hatte sie einen Tennisball dabei, schließlich liebt der Hund es so sehr mit dem Tennisball zu spielen.

Hund plötzlich in Gefahr

Amy warf den Ball, damit Dotty ihn zurückbringen kann. Dabei flog der Ball in ein Gebüsch. Der Hund suchte im Gebüsch. Und es schien, als könne Dotty den Ball nicht finden.

„Sie kam ohne den Ball wieder aus dem Gebüsch“, sagt Amy der britischen „Sun“: „Ich habe dann selbst noch mal im Gebüsch geschaut, aber der Ball war nirgends zu finden. Daher war ich davon überzeugt, dass wir ihn verloren haben.“

Ein Hund im Norden Englands musste nach einer harmlosen Gassi-Runde plötzlich in die Klinik. (Symbolbild) Foto: IMAGO/HMB-Media

Die beiden gingen wieder heim und in den darauffolgenden Tagen verhielt Dotty sich sehr ungewöhnlich. Sie nahm kaum noch Futter zu sich, musste sich mehrmals übergeben und verlor eine Menge Gewicht. Also fuhr Amy mit ihrem Hund zum Tierarzt.

Hund muss sofort in die Klinik

„Dort wurde dann Röntgenaufnahmen gemacht, und ich war geschockt“, erzählt Amy. Denn wie sich herausstellte, hatte Dotty den Tennisball verschluckt.

„Der Arzt meinte, er hätte es in 25 Jahren noch nie erlebt, dass ein Hund einen ganzen Tennisball verschluckt“, so Amy: „Der Ball saß in ihrem Magen. Dadurch konnte sie kein weiteres Futter aufnehmen.“

Und so musste Dotty unters Messer. Der Ball konnte entfernt werden und war immer noch intakt, obwohl er bereits vier Tage zuvor von Dotty verschluckt worden war. Der Hund überstand die Operation sehr gut und konnte wenig später zurück zur Familie.

Hund hat Glück im Unglück

„Dotty hatte sehr viel Glück“, sagt Amy: „Es hätte auch viel schlimmer enden können. Zum Glück haben wir relativ frühzeitig gemerkt, dass mit ihr etwas nicht stimmt.“

Amys Tipp an Hundehalter: „Ab sofort verwenden wir nur noch größere Bälle, die unter gar keinen Umständen verschluckt werden können.“