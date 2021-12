Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Ein furchtbares Schicksal musste ein Hund in Großbritannien erleben. Die arme Fellnase verletzte sich auf einem Spaziergang richtig schwer.

Die Besitzer von Hund Brodie mussten alles mit ansehen!

Hund: Besitzer geht mit Vierbeiner spazieren - dann erleben sie ein Horror-Szenario (Symbolbild).

Hund: Schreckliche Szene beim Spaziergang

Cocker Spaniel Brodie war mit seinem Besitzer, Allan MacDonald, in Schottland spazieren. Die beiden tobten und spielen – dann passierte ein schrecklicher Unfall!

Wie Allans Frau Jennifer später laute dem britischen Boulevardblatt „The Sun“ erzählte, seien Allan und der Hund in der Mittagspause spazieren gegangen. „Er [Allan, Anm. d. Red.] hat einen Stock geworfen, und der ist im Boden stecken geblieben. Brodie ist genau darauf gesprungen und der Stock ist ihm im Hals stecken geblieben“, beschreibt sie die furchtbare Szene.

Da die beiden ein wenige vom Auto entfernt waren, rief Allan sofort seine Frau an. Sie sei sofort hingefahren.

„Brodie lag auf der Seite, er war paralysiert. Der Stock ragte aus seinem Maul. Wir erlitten beide einen Schock und hatten große Angst. Wir haben gedacht, wir hätten ihn verloren.“

Um den Hund zu retten, ist das Ehepaar sofort losgefahren in eine rund 180 Kilometer entfernte Tierklinik in Glasgow. Auf der fast vierstündigen Fahrt kümmerte sich Jennifer rührend um den verletzten Hund.

Hund: Besitzer geht mit Vierbeiner spazieren - dann erleben sie ein Horror-Szenario (Symbolbild). Foto: imago/Ardea

Die Fahrt war notwendig, da nur in der Klinik ein CT gerät und Spezialisten für eine derartige Verletzung zu finden waren.

Hund: Besitzer schaffen es rechtzeitig zur Klinik

„Ich habe versucht, ruhig zu bleiben, aber es war eine furchtbare Reise“, erzählt Jennifer.

Dort angekommen war auch das Team der Klinik in höchster Alarmbereitschaft: „Als Brodie eintraf, wurde er direkt von unserem Notfall-Team übernommen. Der Hund war wach, aber nicht in der Lage, zu stehen.“ Sofort kümmerte sich das Team um den Hund. Sie behielten den Vierbeiner über Nacht da, sorgten dafür, dass er stabil blieb und gaben ihm Schmerzmittel.

Am nächsten Morgen kam das Tier zunächst in ein CT-Gerät, dann wurde operiert. „Brodie hat eine schwere Operation hinter sich gebracht, in der der Stock entfernt wurde“, heißt es von der Klinik. Und Brodie schlug sich sehr gut – mittlerweile geht es ihm schon viel besser.

Jennifer und Allan warnen jetzt Hundebesitzer, besser nicht mehr mit Stöcken zu spielen, sondern stattdessen einen Ball zu nehmen. Auch Tierärzte raten immer wieder dazu, da Verletzungen beim Stöckchen-holen gar nicht so selten sind.

Eine Studie des Royal College of Veterinary Surgeons (Tierchirurgen) aus dem Jahr 2018 zeigte, dass ebenso viele Hunde schwere Verletzungen beim Stöckchen-Spielen erleiden, wie im Straßenverkehr, berichtet die „Sun“. Das ist eine klare Ansage! (evo)