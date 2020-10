Hund bewahrt seinen Besitzer vor dem Knast – weil er plötzlich diese rührende Idee hat

Hunde mögen es überhaupt nicht, wenn ihre Herrchen sie verlassen müssen oder diese ihnen weggenommen werden.

Das ging diesem Hund auch so. Das besondere an der ganzen Sache ist, dass er durch eine rührende Idee sogar sein Herrchen vor dem Knast rettete.

Hund bewahrt seinen Besitzer vor dem Knast

Wie so viele Ereignisse so hat auch dieses mit dem Coronavirus zu tun – wenn auch nur indirekt. Der Ort des Geschehens war die Dominikanische Republik.

Als hier aufgrund der Corona-Pandemie eine Ausgangssperre verhängt worden war, hielt sich ein Hunde-Besitzer nicht an die Regeln und wurde deswegen von der Polizei mit auf die Wache genommen, so das Portal „Deine Tierwelt“.

Hund eilt Herrchen zur Hilfe

Für den Verstoß gegen die Corona-Auflagen sollte der Hunde-Besitzer auf der Polizeiwache bestraft werden. Sogar eine Inhaftierung lag im Bereich des Möglichen. Aber der Mann hatte Glück: Sein Hund konnte einfach nicht ohne ihn sein und rannte deswegen sogar in die Polizeiwache.

Den Hund hatten die Beamten offenbar nach der Verhaftung des Besitzers draußen auf der Straße zurückgelassen. Die ganz Szenerie wurde von einem Facebook-User gefilmt und anschließend in dem sozialen Netzwerk gepostet (das Video findest du hier>>).

Video zeigt die Aktion des Hundes

Nachdem der Hund in die Polizeiwache gekommen war, guckte er seinen Besitzer flehentlich an und sprang auch noch an ihm hoch.

Der Hund wollte wohl nicht auf sein Herrchen verzichten. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Diese Situation bewegte die Polizisten dazu, die Strafe noch mal zu überdenken. Letztendlich ließ der Polizeichef den Mann sogar gehen, berichtet „Deine Tierwelt“. Das war bestimmt das erste Mal, dass die Polizisten einen Mann an einen Hund übergaben.

Der Mann hat es also nur seinem Hund zu verdanken, dass er ohne Strafe davon kam. Ein weiteres Mal sollte er aber nicht gegen die Regeln verstoßen, da die Beamten sicherlich nicht ein zweites Mal beide Augen zudrücken werden. (gb)