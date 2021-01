Hund: Besitzerin wäscht Tier mit Shampoo – dann erlebte sie ihr blaues Wunder

Das ging ordentlich daneben! Dabei sollte nur ein Hund gewaschen werden...

Jeder, der einen weißen Hund hat, kennt es: Wenn der Vierbeiner gerne draußen alles erkundet, verfärbt sich das Fell meist bräunlich und gelb. Genau das wollte eine Besitzerin mit einem Shampoo ändern. Doch nach der Dusche erkennt sie ihren Hund nicht wieder.

Lottie Coopers Hund Gizmo ist sehr neugierig und liebt Abenteuer. Er erforscht gerne seine Umgebung und macht sich dabei schmutzig. Damit seine Locken wieder weiß werden, sollte er ein Bad nehmen.

Dem Hund scheint sein neues Aussehen nicht zu stören.

Hund: Besitzerin probiert „Anti-Gelb“-Shampoo

„Ich bin von Beruf Hundeausführerin und Gizmo ist mein Vorgesetzter, also verbringen wir viel Zeit am Strand und gehen auf Abenteuer, was bedeutet, dass die kleine Raupe, deren natürlicher Teint weiß ist, viele Schattierungen von Braun annimmt“, sagte Lottie Cooper gegenüber „The Dodo“.

Cooper bemerkte kürzlich, dass Gizmos Fell ein wenig schmutzig aussah, also wollte sie ihn baden. Sie fragte sich, ob die Verwendung eines „Anti-Gelb“-Shampoos helfen würde. Sie beschloss, es auszuprobieren und seifte den Hund damit ein.

„Ich benutzte das Shampoo, um zu versuchen, dass er wieder seine natürlich weißen Locken bekommt“, sagte Cooper. Doch der Plan ging so gar nicht auf. Hund Gizmo war plötzlich lila.

Hund: Menschen feiern Gizmo

Die Frau traute ihren Augen nicht, als sie erkannte, was passiert war. Sie fühlte sich schrecklich. Doch Hund Gizmo schien es nicht zu stören. Sie versuchte die Farbe mit weiteren Duschen wieder aus dem Fell zu bekommen – vergebens.

Auf Facebook postet sie ein Video und Fotos von Gizmo und dem Shampoo. Die Leute feiern den kleinen Hund.

Ein Frauchen wollte seinen Hund nur waschen - doch dann der Schock.

Hier einige Kommentare:

„Ich kann nicht aufhören zu lachen.“

„Okay, aber er ist so süß.“

„Naja, wenigstens ist er nicht gelb.“

„Er ist in jeder Farbe schön, Mami!“

„Es tut mir leid – nicht! Ich konnte nicht anders als mich kaputt zu lachen! Er ist aber süß!“

Eine Nutzerin schreibt außerdem, dass sie auch mal ein bleichendes Shampoo für ihr Pferd genutzt hatte. Das Tier hatte plötzlich ebenfalls lila Flecken.

Der Hund sollte eigentlich wieder weißes Fell bekommen. Eigentlich...

Auch die Menschen in Lottie Coopers Stadt feiern den Hund: „Er ist ein kleiner Star in unserer Stadt und die Leute finden es wirklich super lustig. Er ist ein Clowns-Hund und liebt es, die Leute zum Lachen zu bringen, also war es ganz passend, dass er sich in eine Blaubeere verwandelt hat“, sagte sie gegenüber „The Dodo“. (ldi)