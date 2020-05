Hund: Besitzerin wäscht Spielzeug – die Reaktion des Vierbeiners ist einfach genial

Glossop. Was für eine witzige Geschichte! Hund Pickle kann nicht fassen, was da mit seinem Lieblingsspielzeug passiert!

Der dreijährige Dackel aus der britischen Stadt Glossop kuschelt jede Nacht mit einem Stoffspielzeug-Set, das aus drei Fast-Food-Motiven besteht: ein Burger, eine Hähnchenkeule und Pommes. Doch als Pickles Frauchen Rebekah (36) die Stoff-Hähnchenkeule in die Waschmaschine werfen will, hat sie die Rechnung ohne ihren Hund gemacht, wie „The Sun“ berichtet.

Hund: Dackel dreht durch, als Besitzerin sein Lieblingsspielzeug wäscht

Die erfahrene Hundebesitzerin, die insgesamt fünf Dackel bei sich hält, versteckte extra einige Leckerli im Garten, um Pickle abzulenken und sein geliebtes Spielzeug in die Wäsche schmuggeln zu können. Doch noch bevor sie die Maschine einschalten konnte, war Pickle schon da – und konnte nicht glauben, was da vor seinen Hundeaugen passierte.

Pickle konnte nicht glauben, was er in der Waschmaschine sah. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

„Ich weiß nicht, wie Pickle sein Spielzeug durch die Tür der Waschmaschine riechen konnte, aber er hat es sofort gefunden“, erzählt Rebekah. Fassungslos starrt der Dackel auf seine Stoff-Hähnchenkeule in der Wäschetrommel – und fängt in seiner Verzweiflung schließlich an, zu bellen. Dass Rebekah einen einstündigen Waschgang eingestellt hat, ist Pickle dabei völlig egal: Er bellt die gesamte Stunde durch. Schließlich geht es hier um sein Lieblingsspielzeug.

Nach den qualvollen 60 Minuten konnte Pickle es kaum abwarten, die Keule zurückzubekommen. „Sobald ich die Tür öffnete, sah er es sofort, wusste aber nicht, ob er es bereits nehmen dürfte“, so Rebekah gegenüber „The Sun“. „Deswegen hat er es zuerst nur vorsichtig mit der Nase berührt.“ Als er sein Spielzeug dann endlich wieder mit in sein Bettchen nehmen konnte, war die Freude bei Pickle natürlich riesig. (at)