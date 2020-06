Hund: Besitzerin geht am Strand spazieren – und macht Horror-Fund

Flensburg. Dorthe Jannsen ging am Morgen mit ihrem Hund am Strand „Ostseebad“ in Flensburg spazieren. Unterwegs machte ein Mann, der ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war, auf eine gefährliche Stelle aufmerksam, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Dann entdeckte sie den Horror-Fund. Am Strand lagen haufenweise Glasscherben. Und die Frau hat einen krassen Verdacht. „Auf jeden Fall denke ich, dass sie absichtlich dorthin platziert wurden“, erzählt die Hundebesitzerin MOIN.DE.

An diesem Abschnitt, an dem viele mit ihrem Hund spazieren gehen, finden auch oft Grillpartys statt. Obwohl in der Nähe eine Tonne für Lagerfeuerreste steht, schmeißen die Menschen immer wieder Müll in den Sand, berichtet Jannsen.

Im Sand fand die Frau eine Menge Glasscherben. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Die Hunde-Besitzerin ist außer sich vor Wut: ­ „Weil es grob fahrlässig war.“ Schließlich könnten sich auch Kinder, die vor Ort spielen, schlimm verletzen.

Dorthe Jannsen reicht es. Sie will dem Ganzen ein Ende machen. Bei MOIN.DE liest du, welche Maßnahmen sie ergreift. (ldi)

