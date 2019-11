Hund: Besitzer fährt mit seinem Chihuahua nachts zur Autobahn – was er dann macht, ist grausam

Schlimmer Vorfall in Bayern! Was wie ein nächtlicher Ausflug in Bayern begonnen hatte, hat für einen kleinen Chihuahua ein trauriges Ende genommen.

Sein Herrchen packte den Hund nämlich nicht für eine spontane Spritztour ins Auto. Die späte Fahrt mit Hund hatte laut der Polizei Oberbayern Nord einen ganz anderen Grund.

Hund auf Autobahn – es endet traurig

Der bisher unbekannte Autofahrer hielt auf dem A9-Parkplatz Paunzhauser Feld in Oberbayern. Statt nur eine kurze Pinkelpause zu machen, holte der Besitzer auch sein Tier aus dem Wagen.

Er band den Hund auf dem Parkplatz an einer Türklinke an, entfernte sich, stieg in den Wagen und ließ den Chihuahua für immer zurück.

Polizei Oberbayern Nord kritisiert Hundehalter

Dieser grausame Fall empörte die Polizisten aus Oberbayern. „Man sollte meinen, es hätte mittlerweile jeder kapiert, dass man Tiere nicht einfach aussetzt“, schreibt die Polizei Oberbayern Nord.

Leider sei das nicht der Fall, wie der kleine Chihuahua zeige, erklärten die Beamten am Montag.

Polizisten nehmen Hund mit auf Wache

Die Polizisten kümmerten sich anschließend um den verlassenen Vierbeiner. „Beamte der Verkehrspolizei Freising nahmen die Fellnase mit auf die Dienststelle und umsorgen sie nun, bis sie von einem Tierheim aufgenommen wird“, heißt es.

Das Verhalten des ehemaligen Hundehalters sei nicht in Ordnung. „Könnte man besser machen“, lautet das Urteil der Beamten in einem Facebook-Post.

Hundeliebhaber reagieren empört

Und nicht nur das: Auch die Facebook-Fans der oberbayrischen Polizei reagieren nach dem traurigen Fund bestürzt. „Oh man, der Kleine versteht die Welt bestimmt nicht mehr... hoffentlich findet er ein ganz tolles zu Hause, wo er geliebt wird bis an ihr Lebensende“, wünscht sich ein Fan.

„Wird Zeit, dass die Gesetze geändert werden“, hofft ein Mann. (vh)