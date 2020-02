Hund beißt sich Pfote ab, um zu überleben

Es ist unfassbar, was ein Hund erleben musste. Er hat sich eine Pfote abgebissen, um nicht zu sterben.

Hund: Mann schwerverletztes Tier in Garten

Als ein Paketbote zu einem Haus in New York kam, musste er die schreckliche Entdeckung machen: Ein Hund lag schwerverletzt in einem Garten. Der Mann ging davon aus, dass der Hund angeschossen wurde.

Der Paketbote überlegte nicht lange und rief Hilfe. Der neunjährige Schäferhund mit dem Namen Zoe wurde schließlich in eine Tierklinik gebracht und operiert. Wie sich später herausstellte, rettete der Paketbote dem blutenden Schäferhund das Leben. Das schreibt die britische The Sun.

Dann die schockierende Entdeckung: Die Ärzte fanden die Knochen der Pfote des Hundes in seinem Magen. Damit war klar, dass er seine eigene Pfote abgebissen und gegessen hatte.

Pfote nicht die einzige Verletzung

Die Ärzte vermuteten, dass Zoe an Knochenkrebs litt und sich vor lauter Schmerzen die Pfote abgenagt hatte. Der Hund wies zudem nämlich eine ungewöhnliche Schwellung an der Schulter auf. Tests bestätigten die Vermutung aber nicht. Stattdessen zeigten diese ein Fettgewebe an der Schulter sowie der Brust und Arterien.

Schließlich war klar, dass der Schäferhund vor lauter Hunger seine Pfote abgebissen hatte. Zoe soll mehrere Tage angekettet gewesen sein.

Ihr Besitzer wurde daraufhin festgenommen. Der Mann wird auch dafür beschuldigt, Tiere überfahren, gefoltert und verletzt zu haben, wie The Sun berichtet.