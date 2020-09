Hund: Schrecklich! Vierbeiner beißt neugeborenes Baby tot – es ist nicht der erste schwere Schicksalsschlag für die Mutter

Doncaster. Es ist eine furchtbare Geschichte über einen Hund und ein kleines Baby, die unter die Haut geht.

Im englischen Doncaster hat ein Hund ein neugeborenes Baby gebissen und so schwer verletzt, dass es an den Folgen der Attacke starb. Das berichtet die englische Zeitung „The Sun“.

Wie macht ihr eure Hunde winterfest? Wie macht ihr eure Hunde winterfest?

Hund beißt neugeborenes Baby tot

Erst zwölf Tage war der kleine Junge alt, als er im Zuhause seiner Familie von dem Hund angegriffen wurde. Das kleine Baby erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten das Neugeborene nicht mehr retten.

Bei dem Hund handelt es sich um einen Chow Chow-Mix mit dem Namen Teddy. Er soll aus einer Hütte im Garten des Hauses ausgebrochen sein, als die 27-Jährige Mutter auf der Toilette war. Der Vater des Babys soll sich gerade um ein anderes Kind gekümmert haben, als der Hund auf das Neugeborene losging und es in Beine und Bauch biss.

----------

Die Top 10 der beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Französische Bulldogge

Labrador

Australian Shepherd

Golden Retriever

Chihuahua

Border Collie

Labradoodle

Rottweiler

Beagle

Mops

----------

+++ Kinder büxen bei Ausflug aus – doch mit IHM haben sie nicht gerechnet +++

Hund tötet Kind: Eltern festgenommen

Die Eltern des Babys wurden vorläufig festgenommen, der Vorwurf: fahrlässige Tötung. Sie stehen unter Verdacht, die Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Gegen eine Kaution wurden sie freigelassen, ein Gericht muss nun entscheiden, ob sie Mitschuld am Tod ihres Baby haben.

Foto: imago images / agefotostock

-------------

Weitere Hunde-Themen:

Golden Retriever wird plötzlich blind – Frauchen hat dann diese wunderbare Idee

Hund konnte wegen Corona nicht sterilisiert werden – deswegen passierte DAS

Geschäftsmann kommt heim – zum Glück filmt die Kamera dann, was er mit seinem Tier anstellt

-------------

Nach Hunde-Attacke: Familie kommt nicht zurück

Nachbarn gehen nicht davon aus, dass die Familie in das Haus zurückkehren wird. Eine Bewohnerin der Straße in Doncaster, in der sich die Unglück abgespielt hat, sagt über die Mutter: „Sie lebte seit fast 20 Jahren in dem Haus, aber es haben sich dort so viele Tragödien abgespielt.“

2013 sei der Vater der 27-Jährigen dort gestorben, vor einigen Jahren dann auch ihre Jugendliebe, mit der sie drei gemeinsame Kinder hatte. Die Nachbarin weiter zu „The Sun“: „Es ist einfach unglaublich, was passiert ist. Niemand weiß, was er tun soll.“ (cs)