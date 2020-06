Hund: Frau entdeckt vereinsamtes Tier – einfach nur traurig, was sie dann herausfindet

Hamburg. Dieser Hund aus Hamburg musste etwas wahrlich Trauriges miterleben!

Eine Frau ging mit einer Freundin in der Hansestadt spazieren, als sie den verlassenen Hund vorfand. Der Vierbeiner war an einen Baum gebunden. Von einem möglichen Besitzer fehlte jede Spur. Die Frau wartete an der Seite von dem Hund. Doch es kam niemand.

Hund: Frau findet Tier – traurig, was passiert war

40 Minuten harrte sie aus, dann traf sie eine Entscheidung. Die Frau nahm den Hund mit.

Sie wollten den Hund nicht einfach so zurücklassen, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE über die Geschichte rund um den Hund. „Es war schwül-warm und der Hund hatte keinen Zugang zu Wasser.“

Sie fragte in der Umgebung Anwohner und Passanten, ob sie den Hund kennen würden. Vergebens. Dann entschied sie sich, zum Tierarzt zu gehen: „Nachdem die Suche nach dem Besitzer ergebnislos blieb, sind wir mit dem Hund zum Tierarzt gefahren, um den Chip auslesen zu lassen.“

Doch der Chip war nicht registriert. In Absprache mit dem Tierarzt und der Polizei fasst sie einen Entschluss: Sie nimmt den Hund mit nach Hause.

Ein Hund wurde in Hamburg einfach so gestohlen und an einem Bau ausgesetzt. (Symbolbild) Foto: imago images/Silke Heyer

Auf Facebook durchsucht die Frau sämtliche Gruppen, in der Hoffnung, dass jemand das Tier sucht. Dann plötzlich wird sie fündig. Der Hund heiß Cooky und soll gestohlen worden sein. Sein Frauchen holte eben etwas ab und dann war er weg.

Doch als die Frau die Besitzerin kontaktiert, passiert etwas sehr Kurioses. Sie bereut ihre Entscheidung zutiefst.

Wie genau es für Hund Cooky weiterging, liest du bei MOIN.DE.

