Wirklich unglaublich – wie kann man seinem Hund nur so etwas antun? Einfach aus dem Auto geworfen und auf der Straße zurückgelassen, so wurde eine verletzte Hündin Anfang Juli in England von einem Passanten gefunden.

Sie war dem Spaziergänger gefolgt. Der bemerkte sofort, dass sie kaum laufen konnte und alles andere als gesund aussah. Das klärte sich auch schnell auf, denn der Hund hatte gerade erst geworfen.

Hund kurz nach Geburt verstoßen

Die Hündin hatte wohl erst vor wenigen Tage Welpen auf die Welt gebracht. Warum ihr Besitzer sie dann kurz darauf loswerden wollte, ist ungewiss. Eine Polizistin war einfach nur erschüttert von so viel Unmenschlichkeit und fehlender Tierliebe. „Ruby war in einem schlechten Zustand, sie zitterte, hatte Mühe zu laufen und es war offensichtlich, dass sie vor Kurzem einen Wurf Welpen zur Welt gebracht hatte.“

Kurz nachdem der Passant das Tier gefunden hatte, nahm er es über Nacht auf, gab ihm Futter und brachte es am nächsten Tag der Polizei. Die wiederum ging mit „Ruby“ – wie sie die Hündin tauften – gleich zum Tierarzt. Der besah sich die Hündin und entdeckte schwere Verbrennungen auf ihrem Kopf. „Der Tierarzt sagte uns, dass die Verletzungen an ihrem Kopf Verbrennungen waren, die möglicherweise von einer Zigarette stammten, und auch auf ihrem Rücken waren Narben zu sehen“, berichtete die Polizistin weiter. Und das Tier hatte wohl auch ein schlechtes Auge.

Polizei sucht nach Täter

Die Polizistin bedankte sich vielmals bei dem Finder, der sich für die Nacht so liebevoll um Ruby gekümmert hatte. Dank ihm und dem Besuch beim Tierarzt ging es ihr einen Tag später schon deutlich besser.

Allerdings hatte sich der Besitzer noch nicht gemeldet. Ohne Mikrochip gab es auch keine Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten. So suchte man ein neues Zuhause für die Hündin und fand es auch. Allerdings bittet die Polizei, so „Itvx“, noch um Überwachungsbilder aus der Gegend um den Queens Park Drive, wo Ruby ausgesetzt wurde. Die Polizei erhofft sich somit mehr über Rubys ehemaligen Besitzer herauszufinden.