Hund: Auto bleibt mit Panne liegen – wie der Vierbeiner reagiert, ist nicht zu fassen

Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Ein Hund steht seinem Besitzer jederzeit zur Seite. Das beweist auch dieses Video, das kürzlich bei Tiktok geteilt wurde.

In manchen Situationen scheint es aber so, als ob ein Hund überhaupt nicht helfen kann – für diesen Vierbeiner scheint das aber kein Hindernis darzustellen.

Hund: Auto bleibt mit Panne liegen

Wie „Deine Tierwelt“ berichtet, war Kayla Wilson mit ihrem Hund unterwegs, als ihr Auto auf einmal streikte und einfach nicht mehr weiter fuhr.

Sie rief ein paar Freunde zur Hilfe, die versuchten ihr Auto wegzuschieben und eher weniger Erfolg dabei hatten. Der Hund von Kayla Wilson – ein Golden Retriever – saß währenddessen im Fahrzeug auf dem Beifahrersitz. Das sollte aber nicht lange so bleiben.

Hund: Auto hat eine Panne und der Vierbeiner macht ausgerechnet DAS

Die Männer wollten das Auto von der Straße in die Einfahrt schieben, doch das erwies sich als sehr schwer, wie ein Video zeigt, welches Kayla Wilson auf TikTok postete. Kurz entschlossen sprang ihr Hund aus dem Auto und versuchte die Männer bei ihrer Aufgabe zu unterstützen.

Dabei versuchte er nicht etwa sie durch anbellen zu motivieren, sondern er positionierte sich zwischen den beiden Männern hinter dem Fahrzeug, stellte sich auf die Hinterbeine und drückte mit den Vorderpfoten gegen das Auto. Diese Hilfe von dem Hund kam für die beiden Freunde von Kayla Wilson sicher vollkommen unerwartet.

Hund versucht Männern zu helfen

Leider schafften es die Männer auch nicht mit der Hilfe des Hundes das Auto in die Einfahrt zu schieben. Aber immerhin wurde das Video zu einem absoluten Hit auf TikTok.

Nachdem es von Kayla in dem Sozialen-Netzwerk hochgeladen wurde, verbreitete es sich immer weiter und belustigte viele Zuschauer. Wie „Deine-Tierwelt“ berichtet, haben sich mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen das Video angesehen. Ob es das Auto in die Einfahrt geschafft hat, ist bedauerlicherweise nicht bekannt.

