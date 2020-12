Hund: Familie geht mit Vierbeiner „Hazel“ an verbotenen Strand – und wird es bitter bereuen

Es sollte eigentlich bloß ein entspannter Spaziergang am Strand sein. Doch während sich eine Familie mit ihrem Hund „Hazel“ an einem verbotenen Strand aufhielt, verschwand der Vierbeiner plötzlich.

Ihren Ausflug mit Hund „Hazel“ an die australische Goldküste bereute die Familie schließlich zutiefst.

Doch wie konnte es soweit kommen?

Am Montag wütete ein starkes Unwetter an der Ostküste von Australien. Das Meer war wegen des heftigen Sturms von einer dicken Schaumschicht überzogen, der Besuch der Strände wurde verboten.

Dennoch hielt sich die Familie mit ihrem Hund „Hazel“ am Strand auf. Dann verloren sie ihren Vierbeiner plötzlich aus den Augen. Das Tier war in den dicken Meeresschaum geraten und wie vom Erdboden verschluckt.

Völlig verzweifelt betraten die Familienmitglieder schließlich auch das Meer und riefen immer wieder laut: „Hazel“, wie ein Video des australischen Nachrichtensenders „7 News“ zeigt. Sogar ein Reporter und Wetterexperte des Nachrichtensenders, der zufällig dort war, half bei der Suche.

Tatsächlich war der endlos wirkende Meeresschaum völlig undurchsichtig, doch dann fand die Familie ihren geliebten Hund doch noch im Wasser. Alle Anwesenden waren extrem erleichtert und froh, dass „Hazel“ unversehrt blieb. Es waren Freudenschreie und ein Klatschen zu hören.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Den abgesperrten Strand wird die Familie wohl nicht noch mal aufsuchen und ihren Hund künftig noch stärker in den Augen halten. Die australische Ostküste zwischen Süd-Queensland und dem Norden von New South Wales wurde von starken Regenfällen und Sturm heimgesucht.

Chaos an der Ostküste

An mehreren Orten gab es Überschwemmungen. Steve Pearce vom Rettungsklub Surf Life Saving New South Wales sagte gegenüber Reportern: „Wir sehen die größte Küstenerosion seit vielen Jahren, insbesondere in der Umgebung von Byron Bay, die die gesamte Landschaft der Strände völlig verändert.“

Vier Menschen wurden gerettet, darunter eine Frau, die mitgerissen wurde. Sie hatte versucht, ihr Auto zu verlassen, nachdem sie im Hochwasser gefangen war. In Queensland wurden die Strände von Sunshine und Goldküste geschlossen und es gab eine Unwetterwarnung für starken Regen, schädliche Winde, ungewöhnlich hohe Strömungen und gefährliche Surfaktivitäten im Südosten von Queensland, wie „7 News“ berichtet. Die Familie und ihr Hund „Hazel“ hatten damit noch mal Glück im Unglück. (nk)