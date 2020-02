Hund: Asoziales Paar adoptiert süßen Welpen – und tut ihm Grausames an

Diese grausame Geschichte ist nichts für schwache Nerven! Englische Medien berichten über das Schicksal von Hund Nika.

Er wurde von vermeintlich liebevollen Menschen aus einem russischen Tierheim geholt.

Paar adoptiert süßen Hund

Eine Frau namens Galina und ihr Ehemann hatten den Vierbeiner adoptiert. Das Tier war noch ein Welpe, als es beim ersten Besuch des Paares direkt auf sie zulief, erzählt Irina, die Leiterin des Tierheims. Sie schienen sich in den Hund verliebt zu haben.

Galina unterschrieb den Adoptionsvertrag, nahm Nika nach Hause. Am Abend schauten Freiwillige der Tierrettung in Sachalin, Ostrussland, bei dem Ehepaar vorbei. Sie wollten sehen, wie es dem kleinen Hund so geht.

Grausiger Anblick in der Küche

Da offenbarte sich ein schreckliches Bild: Auf dem Beton der Veranda lagen Blut und Haare. In der Küche stand ein Eimer mit Blut und Eingeweiden.

Das Paar hatte Nika zu Tode geprügelt und anschließend gekocht, berichtet „The Sun“. Im Haus habe es noch nach gebratenem Fleisch gerochen. Die Polizei in Russland ermittle jetzt gegen das asoziale Paar. Irina fordert, dass die beiden wegen des ekelhaften Vorfalls inhaftiert werden.