Hund: Herzzerreißend! Vierbeiner hat Angst vor Tierarzt – dann hat der Doktor diese geniale Idee

Was für eine rührende Geschichte! Im Alter von rund einem Jahr ist Hund Sadie in einem Tierheim in den USA gelandet. Doch schon nach kurzer Zeit darf der fröhliche Vierbeiner sein neues Zuhause bei einer liebevollen Familie beziehen.

An den meisten Tagen wedelt Sadie dort fröhlich mit dem Schwanz. Doch eine Sache bringt Hund und Frauchen regelmäßig zur Verzweiflung: der Besuch beim Tierarzt. Doch dieser hat jetzt laut „The Dodo“ eine herzzerreißende Lösung gefunden, um den ängstlichen Vierbeiner in seiner Praxis zu behandeln.

Hund: Ängstlicher Vierbeiner will Reißaus vor dem Tierarzt nehmen

Nicht immer habe Sadie so schreckhaft reagiert, als es zum Tierarzt ging, berichtet Frauchen Kaeley Simek. „Aber seit sie realisiert hat, dass sie jedes Mal eine Spritze bekommt, erzittert sie regelmäßig vor Angst.“

Hund Sadie hatte große Angst vor dem Besuch beim Tierarzt. Foto: Patrick Seeger / dpa

Simek vermutet, dass Sadie in ihrem ersten Lebensjahr schlechte Erfahrungen mit Ärzten gesammelt hat. „Deshalb habe ich intensiv nach einem Tierarzt gesucht, der sich Zeit nehmen würde, die ängstliche Sadie zu verstehen“, berichtet sie.

Dr. Noah hat einen besonderen Trick

Im Internet stieß sie auf Dr. Noah, der ihr sehr unkonventionell erschien. Bei ihm vereinbarte sie einen Termin, doch auch in seiner Praxis lief erstmal alles wie gewohnt: Sadie war furchtbar nervös, zitterte, hörte nicht auf sein Frauchen.

---------------------

Mehr Themen:

Hund: Familie skrupellos auf Parkplatz ausgesetzt: „Ich kann einfach nicht verstehen...“

Hund: Tierheim-Besitzer packt aus: „Er hatte Glück, dass...“

Hund: Mann stirbt an Covid-19 – was sein Vierbeiner dann macht, ist einfach rührend

---------------------

Bis Dr. Noah, gekleidet in Jeans, T-Shirt und lässiger Mütze, seine Gitarre hervorgeholt hat. Auf den Fußboden seiner Praxis sitzend stimmte er ein Lied für Sadie an.

Und tatsächlich: Seine ruhige Stimme wirkte wahre Wunder auf den Hund. Entspannt ließ er sich von Frauchen kraulen und tappste dann neugierig auf den Tierarzt zu.

Musikalischer Tierarzt ändert die Stimmung

„Seine Musik ändert die Stimmung bei den Tieren sofort“, meine Simek. So sehr, dass der Vierbeiner bereitwillig zwei Spritzen über sich ergehen ließ.

+++ Hund: Tierheim-Chef mit heftiger Kritik – „Keine gute Entwicklung“ +++

Noch immer sei der Tierarztbesuch kein Grund zur Freude für den Hund, doch noch keinem Arzt habe Sadie so sehr vertraut wie dem musikalischen Dr. Noah – und mit der Angst werde es laut „The Dodo“ auch immer besser. (vh)