Am Montagmittag gegen 14 Uhr verlässt die Frau das Haus – dann passiert es plötzlich... (Symbolbild)

Hund: Frau wollte nur spazieren gehen, plötzlich fallen acht wilde Bestien über sie her – ihr Todesurteil

Drama im US-Bundesstaat Alabama! Bei einem brutalen Angriff stirbt eine vierfache Mutter. Schuld daran ist nicht ein Hund, sondern gleich mehrere.

Am Montag verlässt Ruthie Mae Brown gegen 14 Uhr ihr Haus, sie will nur spazieren gehen. Sie selbst hat keinen Hund. Plötzlich fallen acht der Tiere über die 36-Jährige her.

Hund: Fassungslosigkeit über brutale Attacke

Als die Frau von der Polizei gefunden wird, ist sie bereits tot. Die Todesursache laut der Gerichtsmedizin: „Starkes multiples Trauma durch Hundebisse“.

---------------

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

---------------

Gerichtsmediziner Joey Vick, der die Leiche obduzierte, sagt zu „CBS42“: „Einer ihrer Füße war völlig ausgerenkt. Sie hat es nicht verdient, so zu sterben.“ Brown hinterlässt vier Söhne.

Auch Polizeisprecher TJ Armstrong ist fassungslos: „Ich habe schon einige Hundebisse und Hundeangriffe gesehen, aber noch nie in meinem Leben ist mir so etwas Schreckliches unter die Augen gekommen.“

Hund: Anwohner sind verängstigt

Und: Offenbar ist die Aggressivität der Tiere sogar bekannt gewesen. „Es ist wirklich beängstigend; einmal habe ich beobachtet, wie sie ein Reh gerissen haben“, sagt Anwohnerin Robin Johnson einem Lokalsender.

---------------

Mehr News zu Hund:

---------------

Vier der acht Hunde sind laut „CBS42“ inzwischen ausfindig gemacht worden, zwei davon inklusive der Besitzer. Ob die restlichen Hunde Streuner sind oder Besitzer haben, ist unklar. Ebenso, ob den Hundebesitzer eine Anklage droht. (mk)