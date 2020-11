Hund: Aggressiver Rottweiler an Bahnhof ausgesetzt – Polizei muss zu DIESEM Trick greifen

Unfassbar! In Bremen am Hauptbahnhof wurde einfach ein Hund ausgesetzt. Er wurde an einem Pfosten auf einem Bahnsteig festgebunden. Die Bundespolizei musste anrücken. Mit diesem Trick konnten sie den Hund beruhigen.

Am Mittwoch meldete sich um 21.15 Uhr der Besitzer (23) des Rottweilers, bei der Polizei. Er rief den Notruf an und gab zu, dass er seinen Hund an Gleis 2 festgebunden habe.

Hund fletscht Zähne

Warum der Mann das machte? Weil der Hund ihn gebissen hatte. Das Tier sei nicht mehr zu bändigen. Die Bundespolizei rückte zum Bahnhof an. Der Hund war gegenüber den Beamten aggressiv, aber auch verängstigt. Er fletschte die Zähne und nahm eine Angriffsposition ein.

Der Hund wurde am Hauptbahnhof Bremen an einem Gleis einfach ausgesetzt. Foto: imago images / Schöning

Kein Wunder. Denn das Tier machte so einiges durch. Denn eine Stunde bevor der Hund angebunden wurde, kaufte der 23-Jährige den Rottweiler für 50 Euro einem Mann ab. Er fand die Anzeige im Internet. Beide trafen sich dann am Hauptbahnhof.

„Allein dieser dubiose Umstand, ein Lebewesen ohne Ruhe und Vertrauen zum Verkäufer ‚am Bahnhof‘ zu erwerben, war für die Bundespolizisten nicht nachvollziehbar“, so die Polizei Bremen.

Der Hund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Die Bundespolizei war sich unsicher, ob die Leine den Hund halten würde und die Fahrgäste gefährdet sind. Daher wurden die Bahnsteige 1 bis 3 erst einmal gesperrt.

Dann griffen die Beamten nach Rücksprache mit einer Tierärztin zu einem Trick. Die Tierklinik Posthausen präparierte Hundefutter mit einem Beruhigungsmittel. Das warfen sie dem Hund zu, der es genüsslich fraß.

Hund soll neues Zuhause bekommen

Es wirkte. Der Hund beruhigte sich. Der Diensthundeführer der Bundespolizei fixierte den Rottweiler mit einer Haltestange und brachte ihn in eine Transportbox. Dennoch versuchte der Hund, um sich zu beißen.

Das Tierheim nahm den Rottweiler auf. Er befindet sich nun in Quarantäne. Es wird gehofft, dass der unterernährte und verängstigte Hund mit der nötigen Fürsorge eines Tages in gute Hände vermittelt werden kann. (ldi)

Auch in Mexiko wurde ein Hund, ein Welpe sogar, einfach ausgesetzt. Dabei lag eine erschütternde Botschaft eines Kindes.