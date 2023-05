Urlaub: Ekel-Erlebnis in Hotel – Gast spürt nachts plötzlich etwas Feuchtes am Fuß

Die Geschichte klingt wie aus einem Horrorfilm, ist allerdings tatsächlich in Amerika passiert. Im Urlaub wurde ein Hotelgast mitten in der Nacht auf höchst unangenehme Weise geweckt – denn er spürte plötzlich etwas Feuchtes am Fuß.

Das Unglaubliche: Der Gast erwachte, als er bemerkte, dass ein Mensch an seinen Zehen lutschte. Und dabei handelte es sich um niemand geringeren als den Hotelmanager. Diesem droht nun eine Anklage.

Urlaub: Angestellter verschafft sich Zutritt zu Hotelzimmer

Ein Hotelmanager näherte sich einem Gast auf völlig übergriffige Art und Weise – er soll an dessen Zehen gelutscht haben! Das männliche Opfer hatte Ende März im Hilton Hotel in Nashville, Tennessee übernachtet. Um fünf Uhr morgens wachte er plötzlich auf und erwischte den Nachtmanager des Hotels beim Lutschen an seinen Zehen, berichtet der Lokalsender „WKRN“ unter Berufung auf einen Polizeibericht.

Der männliche Hotel-Gast erkannte den 52-jährigen Manager David N. sofort. Denn N. war am Tag zuvor im Zimmer des Gastes gewesen, um gemeinsam mit einem Kollegen ein Problem mit dem Fernseher zu beheben, so die Ermittler. Nach weiteren Erkenntnissen der Polizei soll sich der Manager in der Nachtschicht eine Schlüsselkarte zum Raum des Gastes erstellt haben, mit der er sich anschließend Zugang zum Zimmer des Gasts verschaffte. Die Karte konnte von der Polizei im Nachgang nicht sichergestellt werden, da N. behauptete, sie weggeworfen zu haben.

Urlaub: Hotelmanager wird angeklagt

Bei der Vernehmung durch die Polizei-Beamten leugnete der Nachtmanager nicht, die Zimmerkarte erstellt und sich Zutritt verschafft zu haben. Allerdings lieferte er einen anderen Grund: Er habe Rauch aus dem Zimmer gerochen und wollte nach dem Wohlergehen des Gastes sehen, behauptete der 52-jährige.

Doch die Beamten konnten weder einen Bericht über mögliche Rauchentwicklung finden, noch hatte der Beschuldigte das Sicherheitspersonal über einen möglichen Brand informiert. Für den Hotelmanager könnte das unerwünschte Eindringen und der eklige Nachtbesuch ernste Folgen haben. Er wurde wegen schweren Einbruchs und eines körperlichen Übergriffs angeklagt. Die Kaution für den Angeklagten liegt bei 27.000 Dollar.